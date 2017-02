Esta loja de doces quer que você seja “cobaia” das criações dela

Parece bom demais para ser verdade, porém, é bem real: a confeitaria paulistana Big Bang Candy Lab abriu um “Programa de Cobaias” para ajudar na criação de seus doces fantásticos.

Além do paladar interessado, é preciso ter disposição e disponibilidade para avaliar os produtos inventados no ~laboratório~ açucarado. Para participar, basta inscrever-se neste link e torcer para ser convocada(o). Uma vez selecionada(o), você receberá um e-mail avisando sobre as diferentes experiências, declarando, então, o interesse em participar naquela. Depois é só retirar o cupom no showroom da loja, que fica no bairro de Pinheiros (SP).

Na primeira fase, você participa e preenche um formulário, relatando suas experiências sensoriais. Nas próximas, caso você participe, vai chegar ao final do Programa – que é testar as novas linhas de doce da Big Bang.

Que doce sonho!