Fondue de chocolate: 8 receitas fáceis, rápidas e baratas

Capaz de tornar qualquer ocasião motivo de grande comemoração só por conta da sobremesa, a fondue de chocolate é perfeita para os dias frios!

Ela pode ser feita com chocolate ao leite, amargo ou branco e levar na receita ingredientes especiais, como Leite Ninho, Nutella, conhaque, licor e até vinho do Porto, entre tantos outros. As frutas são acompanhamentos perfeitos para essa delícia, que faz a alegria dos convidados.

Confira, a seguir, receitas de fondue de chocolate e escolha a sua favorita!

Simples, fácil, rápida e barata! Assim é a fondue de chocolate do restaurante Hannover. Tradicional e adorada pelos clientes, a receita requer poucos ingredientes e fica incrível. Vem espiar!

O mix entre Leite Ninho e Nutella já conquistou muita gente e também ganhou uma versão em fondue. Essa maravilha já tinha sido criada pela avó da Chef Marina, do restaurante Era uma vez um Chalezinho, que adaptou a receita para os dias de hoje.

Veja mais: 10 receitas com Nutella para animar os dias frios

A chef Carole Crema, jurada do reality Que Seja Doce, da GNT, também tem uma receita de fondue preferida. Em sua loja, a Carole Crema Doces, o pacote com 400g da sobremesa é vendido por R$ 58, mas você também pode testar a receita completa da chef em casa.

Para quem deseja uma fondue fácil, rápida e que não tem o sabor muito enjoativo, fica aqui uma ótima sugestão: chocolate amargo com frutas. A sobremesa vai ficar uma delícia, hein? Olha só a receita!

Veja mais: 23 receitas de babar com leite condensado

Se você prefere uma receita elaborada, mas mesmo assim fácil e rápida, a sugestão do Chef Daniel Valay, do Royal Palm Plaza Resort, é uma boa pedida. A fondue conta com licor e o Chef sugere vários acompanhamentos que harmonizam perfeitamente com a sobremesa. É só escolher quais combinam mais com o seu paladar (e até quanto você quer gastar). Olha só a receita!

Quem é fã de chocolate branco vai adorar essa fondue, que vai bem com qualquer fruta – e é maravilhosa. Vem ver a receita na íntegra!

Para quem quer gastar pouco tempo preparando uma fondue saborosa, essa receita com Chandelle e tangerina promete conquistar os convidados. Além disso, a sobremesa é servida gelada, o que a diferencia das outras. Confira a receita!

A chef Luiza Hoffmann elaborou uma fondue especial no programa Bizu. Nela, é o vinho do Porto o ingrediente que dá o toque especial à sobremesa. Veja aqui a receita na íntegra!