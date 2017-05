Guia prático do chá: o que você precisa saber sobre a bebida

Os chás estão presentes em diversas culturas e, cada vez mais, fazendo parte da dieta de quem busca uma vida saudável. Para quem quer saborear a bebida da maneira mais agradável possível, algumas técnicas podem ajudar a melhorar a experiência. Carla Saueressig, que é especialista da A Loja do Chá, de São Paulo, ensina alguns pontos essenciais para quem quer saber mais sobre o assunto. Confira!

Chá ou Infusão?

Originalmente, “chá” é o nome dado à infusão feita com a espécie Camellia sinensis. Assim, os chás que existem (verde, preto, branco, vermelho e oolong) variam de acordo com o método de oxidação, mas todos são feitos dela.

O que conhecemos, por exemplo, como chá mate, chá de erva doce, chá de camomila e chá de hortelã, a saber, são as infusões (ou tisanas) desses elementos.

Uma outra situação que pode acontecer é quando um chá é misturado com uma infusão. Então, a nova bebida gerada é chamada de chá aromatizado.

Os queridinhos

No Brasil, as infusões são popularmente as mais consumidas, especialmente a erva mate, pela questão cultural e por ser nativa em regiões como a Argentina, o Uruguai e o nosso próprio território. Entre os chás, o verde é o mais bebido, apesar de ser produzido em pequena quantidade no país.

A qualquer hora? Quase isso

De maneira geral, os chás e as infusões de mate devem ser consumidas de manhã e à tarde, já que são bebidas que contêm cafeína. O restante das infusões podem ser bebidas também à noite, pois, como não têm cafeína, não vão espantar o sono.

Vale lembrar

De acordo com a especialista, o que se sabe é que a bebida é rica em polifenóis, combate os radicais livres, melhora o sistema imunológico e é capaz de reduzir os níveis de colesterol. Embora muitas pessoas esperem que os chás sirvam como remédios milagrosos, é preciso consultar um médico antes de apelar para qualquer tipo de tratamento, combinado?

Como preparar?

Chás

Usar de 11g a 13g por litro de água potável

Preto e Oolong

Tempo de infusão: 2 a 4 minutos

Temperatura da água: 95 graus Celsius

Tempo de infusão: 1 a 3 minutos

Temperatura da água: 60 a 90 graus Celsius

Infusões

Tempo de infusão: 5 a 10 minutos

Temperatura da água: 95 graus Celsius