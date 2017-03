20 hambúrgueres deliciosos que não são feitos com carne

Bem, você não precisa ser vegetariana ou vegana para reduzir o consumo de carne – especialmente a vermelha – do seu cardápio. A proposta começou lá em 2009 com um desafio da Sociedade Vegetariana Brasileira: a campanha Segunda Sem Carne. A ideia era passar pelo menos um dia na semana sem ingerir carne – e por que não segundas, que são os dias oficiais de iniciar qualquer coisa?

Claro que cada pessoa sabe como seu organismo funciona, o que lhe cai bem e apetece, mas é interessante pelo menos tentar. E existem tantos sabores que você nem vai conseguir decidir qual o melhor!

1. Hambúrguer de cogumelos

Os cogumelos são excelentes fontes de proteína, sabia? E podem ser combinados de muitas maneiras saborosas, incluindo a forma de hambúrguer.

2. Hambúrguer de batata-doce com cenoura

Para ter um sabor mais adocicado, a combinação de cenoura com batata-doce e cenoura é especial. Para ter aquela sensação de crocância na boca, empane com flocos de milho.

3. Polpetone de quinua

Independente do nome, essa receita é ótima para deixar o jantar mais light e diversificado. A quinua é um ingrediente curinga!

4. Hambúrguer de quinua com abobrinha e brócolis

O grão é ótimo para dar liga, mas se combinar com outros legumes, você tem um hambúrguer e tanto.

5. Hambúrguer vegetariano

Quem diz que hambúrguer vegetariano é sem graça, nunca comeu um deste! É tanto tempero gostoso que você não vai se arrepender de experimentar.

6. Hambúrguer de legumes com molho agridoce

Outra dica boa para incrementar o lanche é preparar um molho bem gostoso para acompanhar. E, bem, batata frita pode!

7. Hambúrguer de palmito

Quem curte um risole, pizza ou salgado recheado de palmito, sabe que não tem como um hambúrguer com o ingrediente dar errado.

8. Hambúrguer de espinafre e aveia

Pode servir até como lanche da tarde, mas que fica bem bom à noite, ah isso fica.

9. Hambúrguer de cogumelo Portobello

Essa receita é boa para quem só quer algo prático: nem precisa passar no processador nem nada do tipo. É só colocar os cogumelos no pão!

10. Hambúrguer de soja

O segredo para um bom prato feito com soja é o preparo, apenas. E a gente ensina tudo direitinho nessa receita!

11. Hambúrguer de soja com arroz e cenoura

Pense em um bolinho de arroz com soja: essa é a receita perfeita para uma segundona triste.

12. Hambúrguer de tofu

Mesmo se você não curtir tofu (queijo de soja), dê uma chance. O sabor é bem sutil e é uma excelente opção para incluir mais proteínas no seu dia a dia.

13. Hambúrguer de couve-flor

A couve-flor, além de ser uma bastante versátil, é uma opção que não marca o sabor da receita. Assim, você pode rechear com queijo e só se deliciar!

14. Hambúrguer de batata-doce e grão-de-bico

Se você é do time do grão-de-bico, essa receita é uma boa opção – além de ser do Vigilantes do Peso.

15. Hambúrguer de batata-doce com quinua

Dois ingredientes bastante práticos e que rendem muito são sempre boas escolhas para um bom hambúrguer. E ainda dá para preparar umas chips com a batata-doce que sobrar!

16. Hambúrguer de couve-flor e tofu

Esse é um bom combo: light, sem glúten e difícil de não gostar. E se preferir, substitua a beterraba por cenoura.

17. Hambúrguer de berinjela

Fãs de berinjela, uni-vos: o ingrediente é um queridinho de vegetarianos e veganos, porque todas as receitas que você fizer com ele vão ser incríveis.

18. Hambúrguer de abóbora com quinua

Em época de abóbora, o melhor é aproveitar o que a estação pode trazer de melhor. E é o máximo poder preparar um hamburgão daqueles com ela, não é?

19. Hambúrguer de shimeji

Como já falamos antes, os cogumelos são fontes ricas em proteínas e combinam com qualquer prato. Então, por que não preparar um lanche com shimeji?

20. Hambúrguer de lentilha

Ah, a lentilha… Sempre lembrada no fim de ano, mas um grão ótimo para consumir o ano todo. Especialmente se der para servir com pão de hambúrguer!