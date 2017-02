Conheça os lançamentos de ovos de chocolate para a Páscoa 2017

A gente sabe que fevereiro pode ser muito cedo para começar a pensar em Páscoa, mas no fim deste mês, os produtos já ganham os corredores de supermercados do país todo. Hoje (07), as principais marcas da indústria de chocolates apresentaram suas promessas para 2017 e temos uma boa notícia: vai ter chocolate Surpresa!

Famoso nas décadas de 80 e 90, o doce vinha com cartões de fotos e imagem falando um pouquinho sobre vários animais. Você podia juntar as embalagens e pedir à Nestlé o álbum para colecionar seus cromos descoladíssimos. Ficou no mercado por 15 anos, voltando para alegrar os corações saudosos nesta Páscoa. Em uma edição especial de 150g, o chocolate ao leite acompanha três álbuns e 30 cards sobre dinossauros.

Além dessa maravilhosa nostalgia, a Nestlé também apresentou outros três lançamentos interessantes: o tradicional ovo de KitKat virá com um speaker bluetooth, para conectar com seu celular e ouvir músicas, no formato do chocolate, o ovo Prestígio com dupla camada no clássico ao leite e também no meio amargo e um Ovo Nestlé Vintage, que traz três opções de latas de metal vintage para você colecionar.

Outra novidade que promete fazer grande sucesso no mercado é o Grand Ferrero Rocher, uma versão de 125g do tradicional bombom da marca Ferrero. Com a mesma casquinha de avelã e chocolate e dois bombons, o “Ferrerão” é tão lindo e charmoso, que dá até pena de comer. O preço sugerido é de R$ 30*, somente comercializado nas Lojas Americanas e Carrefour.

Já a Lacta aproveita para lançar diferentes produtos para promover a “experiência do chocolate” em todos os seus formatos: em barras, bombons, ovinhos e ovos tradicionais. O destaque vai para o ovo de Bis e Oreo, combinação que já é bastante popular no formato ~não dá para comer um só~. São 318g de pura alegria!

Para a Kopenhagen, a linha de presentes ~chocolatícios~ segue na linha de produtos premium, com mimos de acordo. As duas especialidades da casa para 2017 serão o SweetClassics e Ovo Fashion Le Lis Blanc. A primeira é um ovo de chocolate ao leite e branco com nuts, com bombons em formato de coração de chocolate ao leite com recheio de avelã e amargo com recheio de baunilha, que ainda conta com um brinde especial para os fãs da marca: um chaveiro com pingentes do tradicional café, a Nhá Benta e a letra K. O modelo feito em parceria com a marca de moda Le Lis Blanc é estampado e acompanha uma necessáire do mesmo pattern. O primeiro tem valor de R$ 389* e o segundo de R$ 1390,90*.

A marca ainda tem outras sugestões para o repleto catálogo de Páscoa: na linha Dessert, chegam os sabores Bem-Casado e Suflê de Chocolate, ambos a R$ 99,90*, o Black&White com macadâmia caramelizada na linha Black&White, por R$ 153,90*, o ovo Canutti, por R$ 96,90* e o Ovo Ao Leite com Amêndoas e Cerveja Artesanal, da marca WälsPetroleum, por R4 114,70*.

Na Cacau Show, surpreenda com o Truffon Sound, o ovo de chocolate ao leite de 200g com um mini-amplificador em formato de trufa (fofo!), a partir de R$ 49,90* ou com ovo Dreams Bem Casado, também a partir de R$ 49,90*. Há ainda a opção do ovo Bendito Cacao 70%, que vem com trufas também 70% cacau, por R$ 39,90*. Ou, se quiser algo mais azedinho, experimente o Dream Mousse de Maracujá, a partir de R$ 49,90*. Se você é fã de um chocolate bem ao leite, o LaCreme é perfeito para você: muito mais cremoso, a partir de R$ 24,90*. Para quem gosta dos clássicos, a linha conta com uma novidade que traz todos eles sortidos, em tamanho de 360g e a partir de R$ 39,90*. Ou vá de Bytes, os ovos com drageados crocantes que podem ser ao leite ou branco com cookies, a partir de R$ 29,90*.

A Brasil Cacau também aposta nos seus recheados com o Ovo Cookies&Cream e o Ovo Trufado Maracujá, ambos de 400g e R$ 49,90*. O trufado, na realidade é um retorno do produto ao catálogo da marca, bem como o Ovo Dinda Chocolate, que sai R$ 42,90*. Para quem gosta de avelã, o Ovo Minitrufas Avelã é uma boa pedida, pois tem a casca de chocolate ao leite e bombons recheados no interior, por R$ 24,90*.

Uma das opções da Arcor que cabem tanto para os adultos quanto para as crianças é o Rocklets, um ovo ao leite com confeitos Rocklets na casca, de 205g. Se preferir, o Amargo 70% é ótimo também.

São tantas opções, mas ainda bem que os produtos chegam às prateleiras apenas a partir do fim de fevereiro!

*Preços pesquisados em Fevereiro/2017