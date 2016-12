O vinho perfeito para cada prato típico das ceias

Quando se fala sobre vinhos, a palavra harmonização é quase uma acompanhante obrigatória. O difícil é conseguir entender o que significa isso e, para os mais ~avançados~ na categoria, como combinar a uva, o sabor, a acidez e os taninos de um rótulo com os ingredientes de um prato.

Pensando nisso, já que a época é propícia para as celebrações, o Selo Reserva, e-commerce exclusivo de produtos premium, com resenhas feitas por um time de especialistas, separou os vinhos que combinam com as mais diversas receitas típicas das ceias de Natal e Ano Novo.

Você não precisa seguir à risca as sugestões: como bem diz o nome, é só uma forma de te guiar no imenso e rico universo dos vinhos. Dá para anotar o tipo de uva, a região e o ano, por exemplo, para ir tentando outros produtos similares. Assim, você cria seu paladar só com aquilo que mais gosta!

Se a sua família é do tipo que gosta de um prato clássico da culinária italiana na ceia, então, essa opção é ótima para vocês.

Aposte no Villa Rossi Sangiovese del Rubicone, um tinto italiano com uvas Sangiovese, por R$ 49,99*.

Um dos principais clássicos das ceias desse ~Brasilzão~, é bom também preferir um rótulo mais encorpado.

Experimente o Chaku Merlot, um tinto chileno por R$ 35*.

Essa receita, em especial, pede por algo que tenha a mesma acidez e frescor que ela.

O Chardonnay chileno J Bouchon Reserva é uma excelente escolha por R$ 69,90*.

Muito azeite, batata, azeitona, pimentão e sabor de sobra nesse prato! O que seria melhor que um vinho português, não é mesmo?

Conheça o Quinta da Mieira, o branco de presença imponente por R$ 70*.

Em uma das muitas opções de receitas que existem para essa ave tão curiosa, adicionar ervas é uma saída de mestre: fica saboroso e é fácil de preparar.

Por isso mesmo, o Kellerei Red Rabbit é um pinot noir alemão surpreendente, por R$ 129,99*.

Outra opção bem suculenta das ceias é o peito de peru, que combina com molhos cítricos e saborosos.

Com esse Prisionero Malbec argentino, você nunca vai errar – e ele sai por R$ 44,50*.

E, claro, não poderia faltar uma das aves favoritas das ceias para a harmonização: o Chester. Ainda que seja rico em sabor, é um prato que pede um vinho mais suave e com a cara da celebração.

Um espumante tipo prosecco ou um chardonnay com madeira é uma ótima escolha, como esse Mousseux Veuve D’Argent Blanc de Blancs Brut, um francês com um precinho de R$ 41* bem camarada.

Para a carne suína, que tal combinar com um vinho orgânico?

O francês Le Poira é um Malbec que tem notas muito parecidas com outros tipos de uvas, como Syrah, Cabernet e até mesmo Tempranillo. E você pode ver tudo isso por conta própria por R$ 109,90*.

Para quem gosta de lombo, a indicação para harmonizar é procurar uma bebida que é o par perfeito de pratos como esse.

E é o Tarani Cahors Malbec, um tinto francês, que vai encantar seu paladar por R$ 65,90*.

O pernil é bem recheado – e o que mais fica bom com ele?

Só o Haciendas Del Uruguay Tannat, um tinto uruguaio cheio de personalidade e com a uva mais saudável – a Tannat – por R$ 84,50*.

Para um grande clássico da gastronomia brasileira, só um segundo clássico poderia ser a companhia de taça perfeita.

Um vinho branco com bastante acidez, como este Baron Philippe de Rothschild, um Sauvignon Blanc chileno de Reserva, é uma opção incrível por R$ 60*.

“E para as sobremesas?”, você deve estar se perguntando. Calma, essa aqui é a solução perfeita!

Apesar de parecer estranho, o Moscatel de Setúbal é um vinho licoroso, tipo o vinho do Porto, que combina bem com uma doce bem açúcarado, como é o caso do pavê. Por R$ 73,90*.

Se você não for do tipo que vai comer a rabanda só no café da manhã do dia seguinte, então experimente combiná-la com um tipo bem docinho e tradicional.

Espumantes com a uva Moscatel são escolhas certeiras e fáceis de encontrar, além de terem um bom preço: R$ 32,30*.

Frutas

Na hora de petiscar, antes da ceia ser servida, você também pode bebericar!

A sugestão é escolher um vinho branco aromático, como Gewürtztraminer ou Torrontés, e este chileno é uma boa. Leve, saboroso e por R$ 65,24*.

Castanhas

Se as frutinhas não forem bem a sua praia, tudo bem: sempre haverá nozes, castanhas, amêndoas e pistaches até não aguentar mais.

E, enquanto você luta para abrir a casquinha do pistache, sirva-se de uma taça do J. Bouchon Reserva Chardonnay, um chileno bem versátil, por R$ 69,90*.

Essa é uma sobremesa bem gelada e refrescante para o final da noite, então, o vinho que acompanha também é bem docinho.

Assim como o vinho do Porto e o Moscatel de Setúbal, o Pantelleria Passito Liquoroso é bem docinho, direto da Itália e por R$ 88*.

*Preços pesquisados em Dezembro/2016.