Páscoa: 10 receitas com peixes mais baratos do que bacalhau

Bacalhau na Páscoa é quase uma unanimidade. Quase. Tem quem não goste, tem quem prefira variar os sabores e digamos que o mar de muita gente não está para um peixe desta nobreza.

Seja por uma questão de economia, seja para mudar o cardápio, seguem 10 sugestões de receitas com outros ingredientes que não sejam o famoso peixe salgado (no gosto e no bolso).

