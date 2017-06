Esta receita de limonada gótica é refrescante e sombria na medida

Se tem horas em que você quer se refrescar com uma bebidinha não-alcoólica, mas acha a alegria das bebidas unicórnio (ou das apenas tradicionais e coloridas, como os sucos de frutas) um pouco demais para sua alma sombria, esta receita de limonada gótica é exatamente o que estava faltando em sua vida.

Ela foi elaborada pelo site Instructables, e seu segredo está no uso do carvão ativado. Ele não tem sabor e mantém o frescor do limão intacto.

Só que é preciso ter cuidado com seu uso: o carvão ativado reage a determinadas substâncias e pode afetar a eficácia de alguns medicamentos. Por isso, se você usar algum remédio com frequência – mesmo pílulas anticoncepcionais – ou estiver em tratamento, pergunte antes para seu médico se pode consumir esse ingrediente.

E agora, enfim, a receita:

Ingredientes:

– Suco de 1 limão

– 1 ou 2 cápsulas de carvão ativado

– Xarope de estévia ou de bordo (é o maple syrup)

– Água

– Gelo

Modo de fazer:

Esprema o limão em um copo grande, passando o seu suco por um coador.

Abra as cápsulas de carvão ativado e misture o pó no suco do limão até a cor ficar um preto bem homogêneo.

Complete o copo com água e adoce a gosto com o xarope.

Acrescente gelo.

Se quiser, decore o copo com fatias de limão.

Refresque-se sombriamente.