Dia do Donut: aprenda a fazer a rosquinha do Homer

Para quem não sabe, 2 de junho é o Dia do Donut e nada mais justo do que aprender a fazer essas deliciosas rosquinhas em casa, né? Para deixar tudo melhor ainda, que tal preparar o clássico donut do Homer Simpson?

Fomos atrás de tutorias no YouTube e o que mais gostamos é esse feito pela Isadora Becker, do canal Gastronomismo, junto com a Tastemade Brasil. Aliás, esse vídeo faz parte de uma playlist de receitas clássicas de seriados da TV e vale a pena dar uma olhada no que tem por lá.

Não dá para negar que essas rosquinhas ficam muito lindas, mas se você não é muito chegada em glacê e gosta mesmo é de se jogar no chocolate, então dá uma olhada nessa receita AQUI.

O que importa é comemorar o Dia do Donut em grande estilo ou aproveitar o friozinho do fim de semana para preparar esses doces maravilhosos. Nham!