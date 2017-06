Seis receitas de bolo de cenoura para você nunca mais errar

Quase ninguém resiste a um belo bolo de cenoura, principalmente se ele tiver uma cobertura de chocolate beeem docinha e gostosa. Clássico da culinária brasileira, ele vai bem no café da manhã e no lanche da tarde. Se der tempo de comê-lo quentinho, então… NHAM!

Selecionamos seis receitas de chefs, confeiteiros e boleiros para que você possa fazer o seu bolo de cenoura em casa sem medo de errar. E para que você não dependa mais da sua mãe, da sua avó ou da padaria para poder comer seu bolo quando quiser.

1. Bolo de cenoura com calda de chocolate infalível

Todo feito no liquidificador, o bolo da cozinheira Gabriela Pegurier, do canal Cozinha123, é perfeito para quem está começando a se aventurar na cozinha. Confira a receita deste bolo de cenoura com calda de chocolate infalível.

2. Bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro

O mais tradicional dos bolos de cenoura é o que leva cobertura de brigadeiro. Ele tem cheirinho de infância . A receita da doceira Fátima Ramos, da Fátima Ramos Doces, é uma ótima pedida para quem quer fazer um bolo à moda antiga. Veja a receita do bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro.

3. Bolo de cenoura com calda de chocolate fofinho

Para garantir que a massa fique realmente fofinha, Cecília Victória, responsável pela criação dos produtos da rede Bolos da Cecília, aposta na paciência de fazer o bolo na batedeira, com direito a claras em neve. É um processo um pouco mais elaborado, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. A receita do bolo de cenoura com calda de chocolate fofinho está aqui.

4. Bolo de cenoura com cobertura de ganache

Que tal sair do lugar-comum e cobrir seu bolo de cenoura com ganache? A receita de bolo de cenoura com cobertura de ganache da chef Fernanda Suzumura, docente da área de gastronomia do Senac-SP, é mais fácil do que você pensa. Confira!

5. Bolo de cenoura com calda de chocolate prático

A confeiteira Rose Belliato, da Maria Pedacinho, criou uma receita de bolo de cenoura com calda de chocolate prático que fica pronta em no máximo meia hora. Ideal para aquele dia em que você quer comer um bolo delicioso, mas não está com muito tempo. Imperdível!

6. Bolo de cenoura com calda de chocolate sem erro

Há quem fique em dúvida sobre o que é uma xícara de chá ou uma colher de sopa. Para as cozinheiras mais inexperientes, o chef confeiteiro Lucas Travesso, professor do curso de gastronomia da Faculdade Estácio de Sá em São Paulo, sugere que tudo seja pesado. Precisa ter uma balança de cozinha, mas o resultado é de uma precisão matemática. Está tudo aqui, na receita de bolo de cenoura com calda de chocolate sem erro.