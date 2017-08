12 receitas de doces de morango para aproveitar a época da fruta

Estamos em plena safra do morango e nada melhor que aproveitar a época para usar a fruta de todas as formas possíveis. Pode ser comendo puro, com açúcar, com leite condensado e creme de leite ou em deliciosas receitas de doces.

Selecionamos 12 receitas de doces de morango para facilitar sua busca. Escolha as suas ou faça todas! Aproveite!

Eis a clássica receita de torta de morango com chocolate que agrada a todos que gostem de bons doces. Nesta versão, o chocolate é branco. Mas você pode substitui-lo pelo chocolate escuro sem comprometer a delícia que é o resultado.

Tem vezes em que queremos fazer um docinho em porção individual, né? Esta receita de tortinha de morango rápida é ideal para esses momentos e fica pronta rapidinho. Tenha sorvete de creme à mão para acompanhá-la e bom apetite!

Quem tem intolerância à lactose também pode e deve comer docinhos deliciosos. A receita de tortinha de morango sem lactose está aqui para isso: à base de proteína de soja isolada sem lactose, seu recheio é perfeito para todas as necessidades.

Pense em um doce que una morango, creme de chantily com leite condensado e creme de avelã em suas camadas. Dá água na boca – sim ou com certeza? É o trunfo desta receita de taça surpresa de morango. Difícil encontrar alguém que não goste.

Rocambole é aquele doce legal de comer quando queremos variar do bolo sem cair nos docinhos. A receita de rocambole de morango prático tem uma massa bem levinha e é facílima de fazer. Serve até dez pessoas – ou cinco, se todo mundo quiser repetir (o que não é difícil).

O sabor doce do tradicional merengue de morango é quebrado suavemente pelo creme de mascarpone nesta receita de merengue de morango com creme de queijo. O preparo é um pouco demorado e requer atenção, mas o resultado vale a pena demais!

Para comer sozinha, servir e até presentear, o bombom de morango é uma ótima pedida. Esta receita de bombom de morango tem uma vantagem: é zero açúcar, liberada para quem não pode ou não quer comer açúcar. Sem medo ou peso na consciência.

Praticidade é a palavra-chave desta receita de pavê de morango. No lugar da massa, você enfileira os tradicionais biscoitos palito de chocolate. Fica praticamente uma sobremesa dois em um. Delícia!

Para ficar levinho, este mousse tem adoçante no lugar do açúcar e ganha consistência com a ajuda de uma banana bem madura. Aprenda aqui a receita de mousse de morango fit, que é fácil e rápida.

Panqueca não precisa ser sempre salgada: aqui, ela ganha doce na massa e no recheio. Além de deliciosa, a receita de panqueca de chocolate com morango e creme de avelã é surpreendente e pode ser aquela sobremesa para você se destacar em uma festinha.

Com apenas três ingredientes você consegue fazer dez porções de geleia. O melhor: não requer nenhuma prática ou habilidade culinária. Confira a receita de geleia de morango fácil e não dependa mais de geleias prontas do supermercado.

Para fechar esta seleção, uma bebidinha pá-pum, que fica pronta em menos de cinco minutos – basta você já ter morangos congelados em casa. Aprenda a receita de smoothie de morango e se refresque!