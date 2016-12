54 receitas de lombo para surpreender na ceia de Natal

Adicionar café nessa receita faz com que o sabor fique duas vezes mais marcante!

Se você é fã da combinação de molho doce com salgado, vai amar essa receita.

Essa receita tem um molho cremoso com um dos melhores ingredientes do mundo: requeijão!

Sugestão de receita boa é assim: já vem até com acompanhamento perfeito.

Essa receita leva as batatas e maionese como uma crosta especial, crocante e ao mesmo tempo suculenta.

A receita é um clássico: lombo suíno com mandioca e um delicioso molho feito com limão, açúcar mascavo e cachaça.

Com um toque de cerveja e poucos ingredientes, você prepara essa delícia para toda sua família.

9. Lombo com molho de champanhe e passas

O que poderia ter mais a cara do fim de ano do que uma receita de lombo com champanhe e uvas passas?