6 receitas inovadoras para aproveitar ao máximo a época de pinhão

Sabia que existem várias formas diferentes de saborear o pinhão? Pois é! E se até quando é só com salzinho ele já fica uma delícia, imagina quando está em uma receita toda incrementada?

Lá pelo sul do país, a colheita oficial dessa sementinha começa todo ano no mês de abril, deixando o outono e o inverno mais gostosos – e alegrando toda boa festa de São João.

Amantes de comida, preparem seus corações: nessa lista preparada pelo MdeMulher tem até doce feito de pinhão!

Olha só:

Quando bate aquele friozinho, a primeira coisa em que costumamos pensar é a sopa, né? Que tal unir o aconchego desse prato, porém, ao melhor ingrediente da estação? Esse creme de pinhão criado exclusivamente pelo Armazén Paulista, de São Paulo, vai aquecer até seu coração.

Essa receita é uma verdadeira homenagem a dois dos maiores amores desse Brasil: a farofa e o pinhão. Quem propôs o prato foi a Chef Heloísa Bacellar, do restaurante Lá da Venda, em São Paulo.

Essa mistura do Brasil com o Egito a Itália é vegetarianíssima. Criada por Bel Coelho, do restaurante Clandestino, em São Paulo, a receita com certeza vai deixar todo mundo apaixonado.

Essa receita dá um trabalhinho, mas, olha: o resultado fica in-crí-vel – e cheio de sabor. O prato veio do Quintana Café & Restaurante, de Curitiba.

A textura do pinhão nesse risoto maravilhoso vai te fazer agradecer pela existência dessa semente. A receita foi criado pela Espaço Carmela, de Curitiba.

6. E, por fim, um lindo pudim (isso mesmo!) de pinhão

Se existe a possibilidade de aproveitar essa semente até na hora da sobremesa, por que é que a gente deixaria de fazer isso? Essa receita maravilhosa de pudim de pinhão foi cedida pelo Armazén Paulista, de São Paulo.