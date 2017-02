15 receitas fáceis e deliciosas de sorvete caseiro

É praticamente impossível encontrar alguém que não goste de sorvete, especialmente nos dias de calor. Comprá-los prontos no supermercado pode ser uma mão na roda, mas eles geralmente são cheios de conservantes, corantes e afins.

A boa notícia é que preparar sorvete em casa é bem mais fácil do que parece e você nem precisa de uma máquina especial para isso. Outra vantagem é que dá para fazer versões ma-ra-vi-lho-sas com frutas e sem açúcar. Mas é lógico que se você quiser se jogar no leite condensado, também há receitas incrivelmente simples.

Confira aqui os melhores sorvetes e picolés caseiros que a gente encontrou pelo YouTube:

1. Viciadas em leite Ninho, preparem-se para surtar! Esse sorvete maravilhoso leva basicamente três ingredientes, mas você ainda pode incrementá-lo com pedaços de chocolate, morangos ou o que mais o coração mandar.

2. A base de chantilly com leite condensado serve para fazer outras inúmeras receitas de sorvete. Esse aqui leva Nutella no lugar de leite Ninho, e não precisa nem dizer que o resultado também é maravilhoso, né?

3. Apesar de não levar leite na receita, esse sorvete de chocolate fica bem cremoso graças à banana. Além disso, leva mel no lugar do açúcar, o que deixa a receita saudável e deliciosa ao mesmo tempo. Veganos e intolerantes à lactose também vão amar a receita (no caso dos veganos, basta usar melado ou algum tipo de açúcar ao invés de mel).

4. Mais fácil impossível, esse sorbet leva apenas manga no preparo. O esquema é parecido com o da receita com banana, mas ele fica menos cremoso, ou seja, tem aquela consistência de sorbet mesmo. Delícia!

5. Seguindo a linha saudável e com 0% de lactose, esse nekad picolé é perfeito para quem precisa de uma forcinha para incluir mais frutas no cardápio. E olha como fica lindo!

6. Nessa outra versão de picolé, as frutas são batidas com iogurte para um resultado mais cremoso. E também dá para misturar sabores num mesmo picolé.

7. Para quem gosta de sabores mais azedinhos, outra receita facílima é essa de iogurte frozen. E aí vai uma dica para que o sorvete não crie cristais de gelo por cima: tampar a massa com filme plástico bem rente antes de levar ao congelador.

8. Mas ninguém disse que é para ser saudável o tempo inteiro, né? Então se liga nesse sorvete de brownie! Por conta do bolo, a receita é um pouco mais elaborada, mas vale a pena.

9. E nessa mesma linha de sorvete cremoso e pedaçudo, aí vai uma receita que leva Oreo na massa. É o famoso sabor Cookies and Cream, no mesmo estilo daqueles da Ben & Jerry’s e da Häagen-Dazs.

10. E é claro que a famosa paleta mexicana também não poderia faltar na lista. Essa aqui é feita com copos descartáveis, mas dá para preparar em forminhas, usando uma outra técnica. Se você quiser fazer com copinhos, mas prefere deixar suas paletas menores e/ou com menos recheio, siga essa dica aqui.

11. Achou a paleta trabalhosa demais? Pois seus problemas acabaram, graças a essa versão na travessa! Essa aqui é de paçoca com doce de leite, mas também tem receita de morango com leite condensado e de leite Ninho com Nutella.

12. E por falar em sobremesa na travessa, que tal revisitar um clássico da infância? Pudim de sorvete (ou sorvetão) é puro amor e também muito fácil de fazer. Para deixar a receita menos doce, a dica é usar chocolate amargo na ganache.

13. E se você é fã de cheese cake vai amar essa receita! Para deixar tudo ainda mais gostoso (e com mais jeito de cheese cake) a dica é misturar uma farofinha de bolacha junto ao creme.

14. Para quem é vegano ou intolerante à lactose, aqui vai uma receita ótima! E o mais bacana é que com essa base dá para arriscar outros sabores também.

15. E para fechar, que tal um picolé alcoólico? Esse aqui é de margarita e leva tequila na receita. Sucesso absoluto!