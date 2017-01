Receitas fáceis e leves que são a cara do verão

A gente sabe que, além do famigerado #ProjetoVerão, a estação mais quente do ano pede por pratos diferentes. Receitas mais leves, refrescantes e que não sejam um ~peso~ no estômago – afinal, quem aguenta enfrentar 40 ºC comendo sopa?! – são as principais procuradas.

Desde saladas até sorvetes, o segredo é aproveitar os ingredientes que têm personalidade já in natura, o que facilita muito o processo todo de cozinhar.

1. Maxuxi

Ingredientes

2 copos americanos de lentilha

1 copo americano de trigo grosso

1 maço médio de almeirão limpo

1 cebola média

1 colher (chá) de sal

10 colheres (sopa) de azeite

Modo de preparo

Cozinhe a lentilha com água suficiente para restar por volta de uma xícara após o cozimento. Corte o almeirão em pedaços de 5cm e jogue-o na água fervente. Assim que cozido, passe em água fria e torça bem para que fique sem água. Refogue a cebola no azeite e em seguida o almeirão na cebola, já dourada. Coloque a lentilha com sua água e o trigo. Refogue o suficiente para homogeneizar os sabores. Corrija o sal e sirva acompanhado de falafel, saladas verdes ou fatouche.

Receita do restaurante Latife

2. Salada de grão de bico

Ingredientes

100g de Azeite Extra Virgem Cardeal Orgânico

150g de alho-poró fatiado fino

120g de pimentão vermelho cortado em cubos

200g de abobrinha italiana cortada em cubos (com casca e sem semente)

300g de grão de bico pré-cozido

70ml de vinagre balsâmico

Tomilho fresco picado a gosto

Salsinha picada grosseiramente a gosto

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta moída a gosto

Modo de preparo

Refogue, até murchar, o alho-poró com o Azeite Extra Virgem Cardeal Orgânico. Acrescente o pimentão e refogue para realçar a cor. Junte a abobrinha e refogue rapidamente.

Acrescente o grão de bico e o vinagre balsâmico, desligue o fogo e refrigere. Finalize com o tomilho e a salsinha. Acrescente o sal e a pimenta.

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 3 porções

Receita da Bunge Brasil

3. Salpicão de frango com maionese de rúcula

Ingredientes

Para a maionese

1 colher (sopa) de SupraSoy Sem Lactose Original

1 dente de alho

½ maço de rúcula

2 xícaras (chá) de óleo

1 colher (café) de sal

Para o salpicão

1 maçã verde

750g de peito de frango desfiado

1 xícara (chá) de salsão picado

½ xícara (chá) de uvas-passas

1 xícara (chá) de cenoura ralada

Raspas da casca de 1 limão

2 colheres (café) de pimenta calabresa

1 maço pequeno de salsinha fresca

2 colheres (chá) de mostarda

½ xícara (chá) de noz-pecã picada

Modo de preparo

Prepare a maionese

Dilua o SupraSoy Sem Lactose Original em ½ xícara (chá) de água gelada e bata no liquidificador com o dente de alho e a rúcula. Acrescente o óleo em fio, batendo constantemente, até adquirir ponto de maionese. Tempere com sal e reserve na geladeira.

Prepare o salpicão

Corte a maçã em pedaços pequenos e misture com o frango, o salsão, as uvas-passas e a cenoura. Junte a maionese, misture bem e tempere com as raspas da casca do limão, a pimenta, a salsinha picada e a mostarda. Utilize sal a gosto. Por último, polvilhe as nozes. Sirva gelado.

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 20 porções

3. Salada de quinoa com aspargos frescos e burrata

Ingredientes

1 xícara (chá) de quinoa real

3 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de 1 cebola processada com 2 dentes de alho

Sal a gosto

1 maço de aspargos verdes (ou vagem)

1 xícara (chá) de damasco picado

2 colheres (sopa) de hortelã picado

2 colheres (sopa) de salsa picada

suco de um limão tahiti espremido a gosto

1 colher (sopa) de azeite extra virgem

Sal marinho a gosto

Pimenta a gosto

2 burratas Tuttolatte

1 xícara (chá) de tomate cereja cortado ao meio

Modo de preparo

Prepare a quinoa

Em uma caçarola, coloque para ferver a água com a cebola e alho processados. Quando levantar fervura, coloque a quinoa, abaixe bem o fogo e deixe cozinhar até secar. Transfira para um refratário, deixe esfriar (pode ser na geladeira).

Prepare os aspargos

Se necessário descasque o final dos aspargos para retirar as fibras. Corte-os em 3 partes iguais.

Coloque 1 litro de água para ferver com sal e coloque os aspargos para cozinhar por 4 a 5 minutos. Escorra e reserve. Pique miudinho os damascos. Quando a quinoa estiver fria, adicione os damascos, salsinha e hortelã. Tempere com o azeite, limão, acerte o sal e a pimento ralada na hora.

Montagem

Em uma travessa ou pratos individuais ou taças, coloque a quinoa, por cima os aspargos, tomatinhos, folhas de hortelã, finalmente a burrata. Regue azeite sobre a burrata e finalize com pimenta negra ralada na hora.

Receita da Chef Carla Elage para Tuttolatte

5. Salada de grão com frutas, folhas e castanhas

Ingredientes

150g de trigo sem pele

100g de castanha do pará ou caju

3 unidades de abobrinha italiana

1 colher (chá) de alho picado

50ml de azeite

1 maço de mini rúcula

Sal e pimenta a gosto

Opções de decoração: pitanga, ameixa, cereja, figo ou pêssego

Modo de preparo

Cozinhe o grão por aproximadamente 30 minutos, escorra e deixe esfriar. Reserve em um bowl. Corte as castanhas e leve ao forno por, aproximadamente, 10 minutos ou até dourar. Reserve. Corte a abobrinha em cubos e reserve.

Em uma frigideira, doure o alho com o azeite e refogue a abobrinha em seguida. Depois de refogada, misture aos grãos, tempere com sal e pimenta a gosto, acrescente as castanhas, as mini folhas e corrija o sal. Na hora de servir, coloque as frutas frescas da sua escolha.

Receita da chef Lourdes Bottura, do restaurante Badebec

6. Croissant com ovos Mexidos e queijo cheddar

Ingredientes

3 a 4 croissants grandes

1 punhado de queijo cheddar ralado

4 ovos

4 colheres (sopa) de leite

1 colher (sopa) de cebolinha

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, o queijo cheddar, leite, sal e pimenta. Despeje em uma frigideira com um fio de azeite e aqueça suavemente, mexendo sempre até estarem cozidos, mas não deixe dourar. Misture a cebolinha e em seguida, abra os croissants na metade e preencha com os ovos mexidos.

Receita da nutricionista da Granja Mantiqueira

7. Minipaleta mexicana de chocolate e Plugados

Ingredientes

1 litro de sorvete de chocolate

½ embalagem de Biscoito Adria Plugados Leitechok, picados grosseiramente (75 g)

Modo de preparo

Retire o sorvete do freezer e deixe descongelar em temperatura ambiente por 5 minutos. Mexa com uma colher para que a massa fique mais maleável e transfira para uma tigela maior. Junte os biscoitos e misture bem.

Preencha 12 formas próprias para picolés, com cuidado para não transbordar, e encaixe os palitos. Leve ao freezer e deixe por no mínimo 4 horas antes de servir.

Dica: se não tiver as formas próprias para picolé, você pode preparar a receita utilizando copinhos descartáveis para água ou até mesmo montar em uma forma para bolo inglês e servir em fatias.

Rendimento: 12 unidades

Tempo de Preparo: 20 minutos

8. Torta integral de ricota com laranja

Ingredientes

Para a massa

2 xícaras e 1/2 (chá) de biscoitos integrais doces

1/4 xícara (chá) de margarina light

Para o recheio

1/2kg de ricota fresca ou 5 caixinhas de queijo aerado

1/2 xícara (chá) de açúcar light

3 gemas grandes

1 ovo grande

2 colheres (chá) de casca ralada de limão

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/4 xícara (chá) de suco de laranja

Modo de preparo

Prepare a massa

Preaqueça o forno em temperatura alta (210 ºC). Misture os biscoitos moídos e a manteiga até obter uma massa. Espalhe no fundo e nos lados de uma forma de abrir de 22cm de diâmetro, até atingir uma altura de 3,5cm. Leve ao forno, preaquecido, para assar de 12 a 15 minutos ou até a massa dourar ligeiramente. Retire a torta e deixe esfriar. Diminua a temperatura do forno (120 ºC).

Em uma vasilha, misture bem a ricota (passada por uma peneira), o açúcar, as gemas, o ovo, a casca ralada de limão e a farinha de trigo. Acrescente o suco de laranja e mexa novamente. Coloque o recheio na massa pré assada e fria. Leve ao forno, preaquecido, por cerca de 35 minutos ou até a massa ficar firme. Retire do forno e deixe esfriar. Mantenha na geladeira por um dia. Retire cuidadosamente o aro da forma. Se a borda ficar mais alta, esmigalhe-a e polvilhe sobre o recheio.

Rendimento: 5 porções

Receita da chef Fabiana Belentani Pierro, da Coqvinaria Dietas Especiais, cadastrada na plataforma de delivery de comida caseira LocalChef

9. Gelatina refrescante

Ingredientes

5 caixinhas de gelatinas (uva, limão, morango, maracujá e abacaxi)

1 lata de creme de leite

1 lata de leite moça

5 colheres (sobremesa) de gelatina incolor

15 colheres (sobremesa) de água

1/2 lata de leite moça e frutas para decorar

1 forma de pudim ou bolo de silicone (20 cm de diâmetro)

Modo de preparo

A gelatina será feita em camadas, então paciência no preparo. Comece preparando 1 caixinha de gelatina por vez, siga as orientações de preparo do fabricante. Misture o creme de leite e leite condensado e separe em quantidade iguais em 4 potinhos.

Na forma de silicone, coloque aproximadamente 3 cm da gelatina e deixe no freezer por 30 minutos ou até endurecer.

Hidrate 1 colher de gelatina incolor com 3 colheres de água e misture em uma parte do creme, despeje com cuidado em cima da primeira camada de gelatina e leve ao freezer por mais 30 minutos. Repita esta operação de gelatina e creme até utilizar todos os sabores e todas as porções de creme.

Caso esteja utilizando uma forma de pudim, unte com uma fina camada de óleo. Desenforme em uma bandeja, decore com leite moça e frutas de sua preferência. Sirva gelado.

Rendimento: 12 porções

Receita da chef pâtissier Carla Barbato, da Royal Sweet