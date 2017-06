Seis receitas com milho para fazer em casa e adoçar a vida

Época de Festas Juninas lembra imediatamente receitas com milho. Pamonha, curau, canjica, bolo… Que delícia! E atualmente, com brigadeiros de todos os tipos, o cardápio está até mais incrementado. Quem disse que brigadeiro não pode ser de milho? Pode MUITO, e fica maravilhoso também.

Com a ajuda de especialistas, selecionamos seis receitas de doces perfeitos à base de milho. Algumas podem ser um pouco mais demoradas, mas todas são perfeitamente realizáveis até por quem não tem muita experiência na cozinha. Aproveite!

Há pessoas que dizem não gostar de milho, mas uma ressalva é comum na conversa delas: “A não ser um bolo cremoso, porque daí é covardia”. E é mesmo. Esta receita de bolo cremoso de milho da boleira Cecília Victório é irresistível e facílima: a maior parte do trabalho fica por conta do liquidificador.

Quando bate aquela vontade de comer um bolo seco, mas bem macio, esta receita de bolo de milho fofinho da chef Edivânia Reis é uma ótima pedida. O segredo da fofura está no leite de coco.

Devidamente hidratada e com a calda engrossada, a canjica rende uma sobremesa que é um manjar dos deuses. Siga a receita de canjica cremosa da chef Edivânia Reis e saiba fazer um doce que todos vão adorar!

Perfeito para aqueles momentos em que o desejo é por um docinho não tão grande assim, o brigadeiro ganha um toque todo especial – e menos doce, mais umami – quando o milho toma o lugar do chocolate. A receita de brigadeiro de milho da Brigadeiro da Villa é simples de fazer e cai bem tanto no dia a dia quanto na mesa de uma festinha infantil.

Comer doces não é necessariamente sinônimo de comer açúcares ou sair da dieta. Para quem tem ou está com restrições alimentares, mas quer o gostinho doce do milho, a nutricionista Cristiane Yamane forneceu duas receitas maravilhosas. Uma é a receita de curau zero açúcar, que usa adoçante culinário no lugar do açúcar (e é tranquilo de encontrar, tem em qualquer mercado de médio porte).

A outra sugestão da nutricionista Cristiane Yamane para quem não pode ou não quer consumir açúcar é a receita de pamonha de forno zero açúcar. E o melhor é que esta pamonha não precisa ser enrolada na palha do milho nem nada disso. Basta tirar do forno, cortar em pedaços e ser feliz!