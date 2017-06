Oito receitas de sopas fitness para não quebrar a dieta

O frio do outono e do inverno faz despertar aquela vontade de comer sopas, muitas sopas! Para quem quer ou precisa perder alguns quilinhos e, por isso, procura fugir de ingredientes tradicionais mais calóricos (como as massas), existem opções deliciosas de sopas fitness à base de legumes, cogumelos, verduras, tubérculos e cereais.

Selecionamos, com o auxílio de duas nutricionistas e de uma chef, oito receitas de sopas que podem ajudar a emagrecer: são nutritivas e com poucas calorias. Seus preparos são simples e os resultados, maravilhosos. Escolha as suas para ficar quentinha e fiel à dieta durante as baixas temperaturas.

Os cogumelos são o sonho realizado de qualquer dieta: têm poucas calorias e alto valor nutritivo. “Eles possuem baixo teor de gordura e são ricos em proteínas, vitaminas e minerais que contribuem para a saúde. Por terem vitaminas A, C e D, betacaroteno, compostos fenólicos e terpenos, apresentam efeito antioxidante”, afirma a nutricionista Thaisa Galvão, do Hotel Hilton São Paulo Morumbi, que cedeu esta receita de sopa de cogumelos. Nham nham!

O creme de ervilha é um clássico do inverno, e não é para menos: a ervilha é rica em diversos tipos de vitaminas (A, B, C e K), cálcio, ferro, fósforo, potássio e enxofre. Tem poucas calorias e, de quebra, ajuda no emagrecimento, pois impede a absorção da gordura ruim dos outros alimentos. Nesta receita de creme de ervilha da chef Rê Cruz, do Saudável [to be], ela reina absoluta. Delicie-se!

Poucas calorias e muitos benefícios para a saúde: a abóbora é rica em vitaminas antioxidantes (A, C e E), vitamina B, ferro, cálcio e zinco. Nesta receita de sopa de abóbora com queijo cottage, a nutricionista Maria Cecília Corsi, da LivLight Nutrição Gourmet, uniu tudo isso ao sabor especial do queijo cottage. Uma delícia!

Com um gostinho típico (e delicioso) de inverno, a mandioquinha é rica em nutrientes e facilmente digerível. Autora desta receita, a nutricionista Thaisa Galvão conta que o tubérculo é fonte de fibras solúveis e insolúveis, vitaminas C, B, K e E, fósforo, cálcio, potássio e magnésio. Siga a receita de creme de mandioquinha e dê uma turbinada no organismo com poucas calorias.

Eis uma sopa rica em nutrientes, devido à variedade de legumes, e adorada por praticamente todas as pessoas que gostam de sopa. Nesta tradicionalíssima receita de sopa de legumes, a chef Rê Cruz uniu mandioquinha, brócolis, cenoura e abobrinhas. O resultado é saboroso demais e perfeito para quem está contando as calorias durante a dieta.

A nutricionista Thaisa Galvão, que cedeu ao MdeMulher esta receita de sopa de tomate com gengibre, explica que “o tomate é rico em licopeno e tem propriedade antioxidante, combate os radicais livres, retarda o envelhecimento precoce do organismo e protege o sistema cardiovascular”. Já o gengibre, segundo ela, protege o corpo de bactérias e fungos por possuir uma substância chamada gingerol, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Tudo isso é unido nesta sopa gostosinha, com pouquíssimas calorias por porção!

Além de todas as propriedades do tomate, esta sopa fitness traz o cálcio, ácido fólico, magnésio e potássio do brócolis e as proteínas, ferro e ômega 3 e 6 da quinoa. Seu preparo exige um pouquinho de tempo, mas o resultado encorpado e cheio de sabor vale muitíssimo a pena. Confira a receita de sopa de tomate com brócolis e quinoa da nutricionista Maria Cecília Corsi.

Nesta receita de sopa de couve-flor com cebola dourada, da nutricionista Maria Cecília Corsi, o sabor da couve-flor é valorizado pela cebola refogada que entra no final da montagem dos pratos. A couve-flor fornece muitos nutrientes – vitaminas C e do complexo B, fibras, potássio e proteínas, entre outros – e é pobre em calorias. Se a dieta estiver rígida, exclua os croutons da receita e mantenha o corpo quentinho apenas com a sopa.