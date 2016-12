26 sobremesas para impressionar a família na ceia de Natal

As clássicas

Como todo bom Natal, uma sobremesa tradicional com um ~toque diferentão~ é sempre uma escolha certeira.

1. Taça de frutas vermelhas com Cereser

Ingredientes

Para o chantili

1 saquinho de creme de leite fresco

Açúcar

Geleia de frutas vermelhas

2 xícaras (chá) de frutas vermelhas congeladas

1 xícara (chá) de açúcar

Para a musse

900g de chocolate branco

2 embalagens de creme de leite (400g)

1/2 xícara (chá) de Cereser Frutas Vermelhas

Modo de preparo

Bata o creme de leite fresco e o açúcar na batedeira conforme instruções do fabricante. Reserve na geladeira.

Em uma panela em fogo baixo, coloque as frutas vermelhas e o açúcar, mexa sem parar até engrossar. Reserve na geladeira. Em um refratário próprio para micro-ondas coloque o chocolate e o creme de leite. Leve ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, até o chocolate derreter, lembrando sempre de mexer o chocolate a cada pausa de cozimento. Acrescente a Cereser Frutas Vermelhas e leve a geladeira por pelo menos 1 hora.

Montagem

Em taças individuais, intercale camadas de mousse, geleia e chantili. Deixe na geladeira até a hora de servir.

2. Coquetel de pêssego, laranja e groselha

Ingredientes

½ xícara (chá) de pêssego fresco cortado em cubos (100 g)

½ xícara (chá) de suco de laranja concentrado (100 ml)

1 xícara (chá) de água gelada (200 ml)

2 colheres (sopa) de açúcar refinado UNIÃO

4 colheres (sopa) de groselha (80 ml)

Gelo a gosto

Decoração

1 fatia de pêssego fresco

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pêssego fresco, o suco de laranja concentrado, a água gelada e o açúcar refinado UNIÃO, e bata bem. Reserve.

Em um copo, coloque a groselha no fundo. Coloque a mistura batida lentamente em cima da groselha para que elas não se misturem, até completar todo o copo. Decore a borda do copo com uma fatia de pêssego e sirva em seguida.

Capacidade da xícara: 200 ml

Rendimento: 2 porções de 200 ml

Receita da Chef Ivy Oliveira

3. Bolo de nozes com café

Ingredientes

Para a massa

4 ovos

1 ½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de Café Melitta, em infusão forte

1 colher (sopa) de margarina cremosa sem sal

1 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Para o recheio

1 1/2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

2 xícaras (chá) de nozes moídas

3 ovos

½ xícara (chá) de Café Melitta, em infusão forte

Para a cobertura

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

Para mesclar

2 colheres (sopa) de pó para Cappuccino Tradicional Melitta

2 colheres (sopa) de água

Modo de preparo

Prepare a massa

Bata as claras na batedeira até ficarem em ponto de neve e vá juntando as gemas uma a uma, batendo até obter uma mistura fofa. Adicione o açúcar aos poucos e bata mais um pouco. Ferva o café com a margarina, abaixe a velocidade da batedeira e alterne o café com a margarina e a farinha de trigo. Retire da batedeira e misture o fermento em pó. Coloque em uma forma redonda média (22 cm de diâmetro) untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio (180 ºC), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que, enfiando o palito, ele saia seco. Retire, espere amornar e desenforme.

Prepare o recheio

Coloque o açúcar e a água em uma panela e leve ao fogo até começar a engrossar, por cerca de 5 minutos. Retire e espere esfriar. Adicione as nozes e os ovos batidos na batedeira, e, quando começar a engrossar, acrescente o café e mexa mais um pouco. Retire e espere esfriar.

Cobertura

Coloque em uma batedeira o creme de leite, o adoçante e a essência de baunilha e bata até ficar firme.

Montagem

Corte o bolo em três camadas. Coloque uma das partes em um prato e, sobre ela, metade do recheio de nozes. Cubra com outra camada de bolo e ponha em cima dela o restante do recheio. Coloque o restante do recheio. Cubra com a última parte do bolo e coloque a cobertura. Misture o Cappuccino Melitta com a água e ponha pingos dessa mistura sobre a cobertura. Vá passando uma colher sobre esses pingos para dar o efeito mesclado. Sirva.

Rendimento: 16 porções

Tempo de preparo: 90 minutos

Calorias: 364 a porção

Proteínas: 6,3 g

Carboidratos: 46,7 g

Gorduras: 16,8 g

Fibras: 0,5 g

Sódio: 33 mg

4. Rabanada recheada com doce de leite

Ingredientes

2 ovos (120 g)

2 xícaras de leite (400 ml)

4 colheres (sopa) de açúcar refinado UNIÃO (80 g)

2 colheres (sopa) de canela em pó (12 g)

8 colheres (sopa) de doce de leite pastoso (136 g)

16 fatias de pão para rabanada (1 cm de espessura)

Óleo, para fritar

Modo de preparo

Bata os ovos com o leite. Reserve. Em uma tigela, misture o açúcar refinado UNIÃO e a canela em pó. Reserve.

Separe 8 fatias de pão e coloque 1 colher (sopa) de doce de leite em cada fatia, cubra com as fatias restantes, formando como se fossem sanduíches e pressione com os dedos nas laterais para fechar bem. Em uma panela pequena, coloque óleo e leve ao fogo médio até aquecer. Passe as rabanadas recheadas na mistura de ovos e leite, e frite dos dois lados até dourar. Retire da panela, escorra em papel toalha e passe pela mistura de açúcar refinado UNIÃO e a canela. Sirva em seguida.

Capacidade da xícara: 200 ml

Rendimento: 8 porções

Receita da Chef Ivy Oliveira

5. Flan de pistache

Ingredientes

Para o flan

1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)

1 lata de Leite MOÇA®

1 lata de Creme de Leite NESTLÉ®

1 e meia xícara (chá) de Leite Líquido NINHO Forti+ Integral

1/2 xícara (chá) de pistache descascado e triturado

Para a calda

1/2 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de folhas de hortelã fresca

Modo de Preparo

Prepare o flan

Em um recipiente junte à gelatina 5 colheres (sopa) de água e leve ao fogo, em banho-maria, até dissolver. Coloque no liquidificador, acrescente o Leite MOÇA, o Creme de Leite NESTLÉ, o Leite NINHO e o pistache e bata até ficar homogêneo. Coloque em uma fôrma de furo central (19 cm de diâmetro), umedecida, e leve para gelar por cerca de 4 horas.

Prepare a calda

Em uma panela misture o açúcar com 1/2 xícara (chá) de água e as folhas de hortelã. Leve ao fogo médio para ferver até o ponto de fio fraco (cerca de 5 minutos de fervura). Retire a hortelã e espere esfriar. Desenforme o flan e sirva decorado com a calda.

Dicas:

Se desejar, polvilhe pistache sem casca picado sobre o flan já desenformado.

Sirva acompanhado de frutas frescas de sua preferência, como pêssego, uva verde, ameixa ou cereja.

Rendimento: 16 porções

Tempo de Preparo: 10 min.

Tempo Total de Preparo: 250 min.

6. Cheesecake de ricota com calda de frutas vermelhas

Ingredientes

Para a Cheesecake

400g de Ricota Fresca Tirolez

395g (1 lata) de leite condensado

170g de iogurte natural

200g de biscoito maizena

150g de manteiga

Para a calda

600g de frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo e amora)

1 limão

2 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

Prepare a cheesecake

Pré-aqueça o forno a 180 ºC. Unte a forma de fundo removível (tamanho de 20 cm) com manteiga. Em um processador coloque o biscoito maizena e a manteiga (em temperatura ambiente) e bata até formar uma massa. Coloque a massa na forma espalhando-a em uma camada uniforme. Reserve.

Em um processador coloque a Ricota Fresca Tirolez, o leite condensado e o iogurte até obter uma consistência lisa. Adicione a mistura à forma já com a massa e leve ao forno por 35 minutos ou até que esteja firme.

Prepare a calda

Coloque todos os ingredientes da calda em uma panela em fogo baixo e mexa até incorporar. Mantenha em fogo baixo por 20 a 30 minutos até que o líquido tenha diminuído e a calda esteja brilhante e espessa.

Montagem

Retire a cheesecake da forma e coloque a calda em cima. Mantenha na geladeira até o momento de servir.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 2 horas

Receita da chef patissier Fernanda Rosset para a Tirolez

7. Cocada de forno

Ingredientes

7 claras de ovo

500g de açúcar

1 colher (sopa) de margarina

2 pacotes de coco seco (desidratado)

1 pacote coco fresco congelado

Modo de preparo

Aquecer a clara, o açúcar e a margarina. Tirar do fogo e acrescentar o coco seco e o coco fresco. Mexer e modelar na assadeira, deixando assar por 30 min a 170 °C, até ficar com a consistência de um biscoito molhadinho.

Rendimento: 20 cocadinhas

Receita da Genoveva Doçaria

As especiais

Se você ou alguém na família tem intolerância à lactose ou glúten, essas sobremesas não deixam ninguém de fora do clima natalino!

8. Cookies de chocolate com nozes sem glúten

Ingredientes

1 xícara (chá) de farinha de mandioca torrada

2 xícaras (chá) de amido de milho MAIZENA®

1 xícara (chá) de açúcar

6 colheres (sopa) de nozes picadas grosseiramente

2 tabletes de margarina culinária (200 g)

2 ovos

250 g de chocolate meio amargo picado

Para untar

Margarina

Para decorar

Chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Unte 2 assadeiras grandes (40 x 28 cm). Reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180 ºC). Em uma tigela grande, misture a farinha de mandioca, o amido de milho MAIZENA®, o açúcar e as nozes. Acrescente a margarina culinária e os ovos e misture delicadamente com as pontas dos dedos até formar uma massa homogênea. Junte o chocolate e misture.

Com auxílio de 2 colheres (sopa) pegue porções de massa e coloque nas assadeiras reservadas deixando um espaço entre elas. Aperte levemente com as costas da colher e decore com o chocolate picado. Leve ao forno por 30 minutos ou até começar a dourar as bordas.

#DicaDaNutri: sem glúten e com um sabor irresistível, a receita de cookie de nozes com chocolate pode ser uma pedida para um lanche da tarde ou para a sobremesa.

Receita do chef Léo Carvalho, da Maizena®

9. Tartelete de doce de leite com ameixa sem açúcar

Ingredientes

Para a massa

1 gema (15g)

3 colheres (sopa) de Adoçante Culinária Lowçucar (24g)

1½ xícara (chá) de farinha de trigo (180g)

5 colheres (sopa) de margarina culinária (100g)

1 colher (sopa) de água (7ml)

Para o recheio

1 embalagem de Doce de Leite com Ameixa Lowçucar Zero Adição de Açúcares (220g)

Modo de preparo

Em um recipiente coloque todos os ingredientes e mexa bem até formar uma massa homogênea. Em seguida forre as forminhas para empadas com a massa, fure com um garfo e leve ao forno, preaquecido à 180 ºC, por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Montagem

Retire as massas das forminhas, coloque o recheio e decore como preferir.

Rendimento: 11 porções de 50g com 174 Kcal cada

10. Pavê de coco com calda de frutas vermelhas sem lactose

Ingredientes

3 colheres (sopa) açúcar demerara

1 xícara (chá) de frutas vermelhas (amora, framboesa e morango)

4 colheres (sopa) de amido de Milho Maizena®

2 xícaras (chá) de AdeS Vitamina de Coco

1 vidro de leite de coco light

1 colher (sopa) de mel

1 xícara (chá) de biscoito de chocolate Integral triturado

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o açúcar junto com as frutas vermelhas e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo ocasionalmente por 5 minutos, ou até que as frutas fiquem bem cozidas. Retire do fogo e reserve.

Em outra panela, dissolva o amido de milho Maizena® no AdeS Vitamina de Coco. Junte o leite de coco e o mel, e cozinhe em fogo médio, mexendo por 5 minutos, ou até engrossar. Distribua no fundo de 6 taças o biscoito triturado, cubra com o creme de coco e leve à geladeira por 2 horas, ou até o creme estar firme.

Disponha por cima a calda de frutas vermelhas reservada e sirva em seguida.

#DicaDeChef: se desejar, salpique amêndoas em lascas antes de servir.

Receita da chef Natália dos Santos, da Unilever

11. Flan natalino sem lactose

Ingredientes

Para o flan

Óleo para untar a forma

1 embalagem de gelatina em pó incolor sem sabor (24 g)

15 colheres (sopa) de SupraSoy Sem Lactose Sabor Iogurte (195 g)

Para a calda

½ xícara (chá) de açúcar (80 g)

2 cravos

1 rama pequena de canela em pau

1 anis estrelado

½ xícara (chá) de damascos secos cortados em tiras (85 g)

¼ de xícara (chá) de uva passa preta (30 g)

Modo de Preparo

Prepare o flan

Unte uma forma funda e redonda (de furo central de 22 cm de diâmetro) com óleo, retirando o excesso com um papel toalha. Dissolva o SupraSoy em 4 ½ xícaras (chá) de água (900 ml) e reserve. Hidrate a gelatina em 10 colheres (sopa) de água por 1 minuto. Em seguida, leve-a ao micro-ondas por 15 segundos para derretê-la, sem deixar ferver. Junte-a ao SupraSoy misturando bem. Despeje na forma untada e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas ou até ficar firme. Desenforme no prato em que for servir.

Prepare a calda

Ferva ½ xícara (chá) de água (100 ml) com o açúcar e as especiarias. Quando estiver levemente grossa, retire as especiarias, acrescente as frutas secas e desligue o fogo. Deixe esfriar e sirva a calda sobre o flan.

Dicas:

Você pode substituir o damasco ou uva passa por ameixa seca ou frutas cristalizadas.

Se a calda estiver muito grossa ao esfriar, acrescente água às colheradas até o ponto desejado.

Rendimento: 14 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

12. Pudim zero lactose

Ingredientes

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água

3 ovos

1 embalagem de leite condensado zero lactose (395g)

1 xícara e meia (chá) de Ades Original (375ml)

Modo de preparo

Disponha o açúcar e a água em uma fôrma de pudim grande (28 cm) e misture até o açúcar dissolver. Leve ao fogo baixo e deixe cozinhar, sem mexer, por 10 minutos, ou até o caramelo estar marrom. Retire do fogo e com o auxílio das costas de uma colher, espalhe o caramelo por toda a fôrma. Reserve.

Preaqueça o forno em temperatura média (180 °C). No copo do liquidificar, coloque o leite condensado zero lactose, o AdeS Original e os ovos, e bata por 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura à fôrma de pudim já caramelizada e cubra-a com papel-alumínio. Coloque a forma de pudim dentro de uma assadeira e leve ao forno em banho-maria, por 1 hora e 30 minutos, ou até que o pudim esteja assado.

Retire do forno, tire a fôrma de pudim de dentro da assadeira e deixe esfriar. Leve à geladeira, por no mínimo 2 horas. Depois de frio, desenforme sobre um prato e sirva em seguida.

Rendimento: 20 porções

Tempo de preparo: 3h40 minutos

Receita da chef Natália dos Santos, da Unilever

As elaboradas

Para quem chegou naquele momento de causar uma impressão das grandes, essas são as mais incríveis. E difíceis, provavelmente.

13. Árvore de Natal

Ingredientes

Para o bolinho

¾ xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente (135g)

½ xícara (chá) de açúcar demerara União Naturale (90g)

3 ovos (cerca de 180g)

1 colher (chá) de essência de laranja (5 ml)

1 e ½ xícara (chá) de farinha de trigo (165g)

½ xícara (chá) de leite (100 ml)

1 colher (sopa) de fermento em pó (10g)

1 xícara (chá) de frutas cristalizadas (135g)

2 colheres (sopa) de uvas passas pretas sem sementes (30g)

Para o glacê

5 claras (165)

1 ¼ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro União Glaçúcar (250g)

2 e ¼ xícaras (chá) de manteiga sem sal em temperatura ambiente (405g)

1 colher (sopa) de essência de baunilha (15ml)

3 gotas de corante em gel verde escuro

Montagem

12 casquinhas para sorvete

Confeitos coloridos

Modo de Preparo

Prepare o bolinho

Bata na batedeira, a manteiga com o açúcar demerara União Naturale até formar um creme fofo e o açúcar se dissolver. Acrescente os ovos, um a um, e a essência de laranja e bata até virar um creme homogêneo. Desligue a batedeira e aos poucos adicione, alternadamente, a farinha e o leite. Junte o fermento, as frutas cristalizadas e as uvas passas e misture delicadamente. Distribua a massa nas forminhas de papel preenchendo apenas ¾ da sua capacidade, para que não transbordem. Asse no forno, preaquecido (180 °C), por 15 minutos ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia seco. Retire do forno e reserve até esfriar.

Prepare o glacê

Em uma tigela, misture as claras com o açúcar de confeiteiro União Glaçúcar e cozinhe em banho maria mexendo bem, até que as claras percam a viscosidade. Em seguida bata a mistura na batedeira até formar um merengue em picos firmes e que esteja totalmente frio. Adicione metade da manteiga e bata até incorporar. Em velocidade baixa adicione a outra metade da manteiga, a essência de baunilha e o corante verde e bata até ficar homogêneo.

Montagem

Coloque o glacê verde em um saco de confeitar com o bico pitanga pequeno e faça um círculo em um bolinho do tamanho da casquinha de sorvete para fixá-la. Com o saco de confeiteiro inclinado, faça pequenas pitangas em volta de toda casquinha, formando as folhas da árvore de natal. Decore com os confeitos e sirva em seguida.

Dica: decore com confeitos em formato de letras e escreva: “Feliz Natal” ou o nome dos seus convidados e use a árvore para marcar os lugares na mesa na hora da ceia.

Capacidade de xícara: 200 ml

Recipiente: Forminhas de papel marrom 6,5 cm de diâmetro

Temperatura e tempo de forno: Média (180 °C) / 15 minutos

Rendimento: 12 porções

Receita da chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental UNIÃO

14. Tiramisù

Ingredientes

1kg de queijo mascarpone

4 gemas de ovo

200g de açúcar de confeiteiro

450g de biscoito champagne

10g de café solúvel

100 ml de licor amaretto

140g de cacau em pó

40g de grue (nibs) de cacau

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata a gema e o açúcar de confeiteiro por aproximadamente 15 minutos, até obter um creme branco. Reserve na geladeira.

Bata o mascarpone na batedeira até obter uma textura consistente e misture delicadamente, com a ajuda de um fouet, ao creme reservado na geladeira. Reserve novamente este creme na geladeira.

Faça uma solução com um pouco de água, café e licor amaretto e umedeça os biscoitos. Em um aro próprio para a montagem da sobremesa, faça uma camada com os biscoitos, cubra com o creme, faça outra camada com biscoitos, e cubra novamente com creme. Polvilhe cacau em pó, decore com grue (nibs) de cacau e sirva.

Rendimento: 14 porções

Tempo de preparo: 1h

Receita da Casa Europa

15. Pavê de chocolate crocante

Ingredientes

1 1/2 xícara (chá) de margarina Delícia Supreme

1 1/3 xícara (chá) de leite

3 colheres (sopa) de conhaque

20 unidades de biscoito champanhe

9 unidades de pé de moleque

1 xícara (chá) de açúcar

1/2 lata de leite condensado

1 xícara (chá) de cacau em pó

Modo de preparo

Prepare o creme

Com o auxílio de uma batedeira, na velocidade máxima, leve a Margarina Delícia Supreme para bater por 2 minutos. Sempre batendo, junte o açúcar, o leite condensado em fio e por último, às colheradas, o cacau até obter um creme liso e fofo. Desligue a batedeira e reserve. Em um recipiente misture o leite e o conhaque. Reserve.

Montagem

Molhe os biscoitos champanhe, um a um, na mistura de leite e conhaque. Arrume-os, lado a lado, em uma travessa funda, espalhe uma camada generosa do creme de cacau por cima, cobrindo todo o biscoito e repita a operação. Leve para a geladeira por no mínimo 2 horas.

Cobertura

Coloque o pé de moleque num saquinho e com a ajuda de um rolo de massa quebre-os em pedaços de tamanho médio. Reserve.

Aguarde 2 horas para congelar. Na hora de servir retire o pavê da geladeira, cubra com o crocante de amendoim e sirva gelado.

Grau de dificuldade: Fácil

Tempo de preparo: 30 minutos

Receita da Bunge Brasil

16. Verrine de figo com romã

Ingredientes

2 xícaras (chá) de Iogurte Grego Gourmet Vigor (500g)

1 xícara (chá) de leite condensado

100ml de vinho do Porto

200ml de suco de romã concentrado

3 colheres (sopa) de chantili batido

1 colher (sopa) de sementes de romã

1 colher (sopa) de manteiga Vigor sem sal

8 unidades de figo fresco

4 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

Corte 4 figos ao meio e reserve. Aqueça uma frigideira e coloque a manteiga para dourar. Com os outros figos, corte em cubos bem pequenos e leve ao fogo com o vinho, suco de romã e açúcar. Deixe reduzir até ficar em ponto de calda.

Misture o iogurte, leite condensado e chantili até ficar homogêneo. Acrescente 2 colheres (sopa) de calda no creme de iogurte. Monte em taças com uma camada do creme, uma da calda de romã e finalize com o figo grelhado e algumas sementes de romã. Levar à geladeira por 2 horas antes de servir.

Rendimento: 8 taças

Receita do LC Restaurantes

17. Semifreddo de framboesa e amêndoas

Ingredientes

Para o crocante de amêndoas

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de amêndoas em lascas

Para o semifreddo

1 1/2 tablete de GALAK® (225 g)

1 Creme de Leite NESTLÉ® Caixinha

3 claras

1/2 xícara (chá) de açúcar

Montagem

200g de framboesas ou cerejas frescas sem caroço

Framboesas ou cerejas frescas para decorar

Modo de Preparo

Prepare o crocante

Em uma panela derreta o açúcar em fogo baixo, mexendo suavemente até que esteja caramelizado. Junte a manteiga e as amêndoas e misture. Despeje sobre uma superfície de mármore untada com manteiga e deixe esfriar. Com o auxílio de uma espátula retire o crocante do mármore, coloque em um saco plástico próprio para alimentos, feche bem e passe um rolo de massa por cima, para triturar. Reserve.

Prepare o crocante

Em um recipiente refratário, derreta o GALAK em banho-maria, acrescente o Creme de Leite NESTLÉ misturando bem, e reserve. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira, bata por 5 minutos ou até dobrar de volume e misture delicadamente com o creme de GALAK reservado.

Montagem

Adicione o crocante (reservando um pouco para decoração), as framboesas e misture delicadamente. Coloque em uma fôrma para bolo inglês (25 x 9 x 7 cm) untada com óleo e forrada com plástico-filme e alise bem. Cubra com plástico-filme e leve ao freezer por pelo menos 4 horas. No momento de servir retire do freezer, desenforme, decore com as frutas e o crocante reservado.

Rendimento: 14 porções

Tempo de Preparo: 30 minutos

Tempo Total de Preparo: 270 minutos

18. Torta guirlanda de figo e creme de nozes

Ingredientes

Para a massa

1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo peneirada

5 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de açúcar

1 gema

1/2 colher (sopa) de canela em pó

1/2 lata de Creme de Leite NESTLÉ®

Para o recheio

1 lata de Leite MOÇA®

1 medida (da lata) de Leite Líquido NINHO Forti+ Integral

1 colher (sopa) de amido de milho

2 gemas

1 xícara (chá) de nozes trituradas

1/2 lata de Creme de Leite NESTLÉ®

Para a cobertura

2 caixas de figos frescos cortados em 4 (cerca de 600 g)

Modo de Preparo

Prepare a massa

Em um recipiente coloque a farinha de trigo, faça uma cova no centro e coloque a manteiga, o açúcar, a gema, a canela em pó e o Creme de Leite NESTLÉ. Misture com as pontas dos dedos, até que a massa solte completamente das mãos. Deixe descansar por cerca de 30 minutos na geladeira. Com o auxílio de um rolo, abra a massa sobre uma superfície enfarinhada e forre o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (25 cm de diâmetro). Fure o fundo com um garfo e leve para assar em forno médio-alto (200 °C), preaquecido, por cerca de 20 minutos. Retire do forno e reserve.

Prepare o recheio

Em uma panela misture o Leite MOÇA, o Leite NINHO, com o amido de milho dissolvido, e as gemas. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até ferver e engrossar (cerca de 10 minutos). Retire do fogo, acrescente as nozes e espere esfriar. Junte o Creme de Leite NESTLÉ e leve para gelar por cerca de 1 hora.

Montagem

Sobre a massa já fria coloque o recheio gelado e sobre ele coloque os figos, com a parte interna voltada para cima, cobrindo toda a torta, como uma guirlanda. Leve para gelar até o momento de servir.

Dicas:

Se desejar decore com açúcar de confeiteiro, polvilhando sobre os figos.

Para que a massa se mantenha perfeita ao assar, dando bonito acabamento à torta, forre-a com papel-manteiga ou papel-alumínio, preencha com grãos de feijão crus e leve para assar conforme solicitado na receita. Retire do forno, retire o papel e os feijões e deixe a massa esfriar antes de usá-la. Você pode utilizar esta técnica para qualquer torta, doce ou salgada, que peça para pré-assar massa.

Rendimento: 18 porções

Tempo de Preparo: 25 minutos

Tempo Total de Preparo: 105 minutos

19. Torta-musse de pão de mel e damasco

Ingredientes

Para a musse

1 lata de Creme de Leite NESTLÉ®

1/2 colher (chá) de cravo em pó

2 colheres (sopa) de mel

1 tablete de NESTLÉ CLASSIC® Meio Amargo picado (150 g)

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor (3g)

3 claras

1/2 xícara (chá) de açúcar

Para o recheio

2 xícaras (chá) de damasco picados

2 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo

Prepare a musse

Em um recipiente refratário, aqueça, em banho-maria, o Creme de Leite NESTLÉ, o cravo e o mel. Junte o Chocolate NESTLÉ CLASSIC (reservando 1 colher (sopa) de raspas) e mexa até derreter completamente, formando um Creme de Chocolate. Reserve.

Em um recipiente refratário, junte à gelatina 5 colheres (sopa) de água fria e leve ao fogo, em banho-maria, para dissolver e misture ao creme de chocolate reservado. Misture bem e reserve novamente.

Em uma panela, misture as claras com o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar. Transfira para uma batedeira e bata por cerca de 5 minutos ou até dobrar de volume. Misture levemente ao creme de chocolate reservado.

Prepare o recheio

Em uma panela pequena, junte os damascos e 1/2 xícara (chá) de água. Coloque o açúcar e leve ao fogo baixo, por cerca de por 5 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e coloque em um liquidificador. Bata bem e reserve.

Montagem

Em uma forma de aro removível (20 cm de diâmetro) coloque metade da mousse, reservando a outra metade e leve à geladeira por 20 minutos. Retire da geladeira e coloque o recheio sobre a mousse já firme e cubra com a mousse reservada. Leve à geladeira por 4 horas. Decore com as raspas de Chocolate NESTLÉ CLASSIC e sirva.

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: 15 minutos

Tempo Total de Preparo: 180 minutos

20. Strudel de abacaxi

Ingredientes

Para a massa

1/2 embalagem de Biscoito Cream Cracker Adria (400g)

150g de farinha de trigo

2 ovos

100g de manteiga sem sal

2 gemas para pincelar

Para o recheio

1 kg de abacaxi, em cubos

400g de açúcar

200g de uvas passas brancas

Para a montagem

350g de nozes, picadas

3 colheres (chá) de açúcar

2 colheres (chá) de canela em pó

150g de manteiga sem sal

Para decorar

10g de açúcar de confeiteiro

30g de nozes

20g de uvas passas brancas

Para acompanhar

Sorvete de creme

Modo de preparo

Leve ao processador o Biscoito Cream Cracker e bata até obter uma farofa fina. Numa tigela funda, acrescente 150g da farofa fina de biscoito e reserve 50g para montagem, a farinha de trigo e 2 ovos. Numa frigideira pequena, aqueça a manteiga junto com 8 colheres (sopa) de água e deixe amornar. Junte aos demais ingredientes, misture bem até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por 20 minutos evolvida em papel filme.

Prepare o recheio

Numa panela média, junte o abacaxi, o açúcar e deixe cozinhar até secar a água. Retire do fogo, acrescente as uvas passas, mexa delicadamente e reserve.

Acomode a massa sobre papel manteiga e com a ajuda de um rolo abra a massa até deixá-la bem fina. Polvilhe sobre a massa a farofa fina de biscoito reservada, acomode por cima o recheio de abacaxi, as nozes, salpique o açúcar de confeiteiro e a canela, acomode por cima pequenas porções de manteiga e enrole como rocambole. Unte uma assadeira grande com manteiga e farinha de trigo, junte o strudel, pincele com as gemas e acrescente por cima pequenas porções de manteiga. Leve ao forno, preaquecido a 180 ºC, por 40 minutos e a cada 10 minutos regue com a manteiga derretida que se formará na assadeira.

Retire do fogo, polvilhe açúcar de confeiteiro, decore com nozes e uvas passas. Sirva ainda quente com sorvete de creme.

Dica: quando enrolar o strudel faça uma dobra nas laterais para que o recheio não se espalhe.

Toque do Chef: lembre que a massa do strudel é delicada, quando levá-lo ao forno não se esqueça de regar a cada 10 minutos com a manteiga derretida que se formará na assadeira, para evitar que fique ressecado ou forme pequenas aberturas.

Rendimento: 15 porções

Tempo de Preparo: 1 hora e 20 minutos

21. Terrine Gelada de Praliné e Palitos

Ingredientes

Para o creme

1 xícara (chá) de leite condensado

1 xícara (chá) de leite integral

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

7 gemas

Para o chantili

1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco

1 colher (sopa) de açúcar refinado

Para o praliné

1 xícara (chá) de açúcar refinado

150g de nozes picadas grosseiramente

2 xícaras (chá) de creme de leite fresco

Para a montagem e decoração

1 embalagem de Palitos Adria (70 g), picados grosseiramente

1 embalagem de Palitos Adria (70 g) inteiros

Modo de preparo

Prepare o creme

Em uma panela misture o leite condensado com o leite, o creme de leite e as gemas. Leve ao fogo baixo e cozinhe mexendo sempre até engrossar e obter ponto de mingau. Deixe esfriar.

Prepare o chantili

Na batedeira, bata em velocidade alta o creme de leite com o açúcar até obter ponto de chantili (picos firmes). Coloque o creme já frio em uma tigela e misture delicadamente o chantilly. Reserve em geladeira.

Prepare o praliné

Em uma frigideira derreta o açúcar em fogo baixo para obter um caramelo claro. Junte as nozes e, em seguida, acrescente aos poucos o creme de leite. Deixe em fogo baixo até que a mistura esteja homogênea, desligue o fogo e reserve em temperatura ambiente.

Montagem

Forre com filme-plástico uma forma para bolo inglês (12 cm x 27 cm x 7 cm de altura). Despeje metade do creme e leve ao freezer ou congelador até firmar. Retire do freezer, espalhe os palitos picados sobre o creme e retorne ao freezer por 15 minutos. Retire novamente do freezer, faça uma camada com o praliné e volte ao feezer por mais 15 minutos. Então, cubra com o restante do creme e deixe gelar por no mínimo 12 horas.

Antes de servir, desenforme, retire o filme-plástico e decore a superfície com os palitos inteiros, fazendo a “marcação” das fatias.

Rendimento: 10 porções

Tempo de Preparo: 50 minutos

22. Torta Frangipane com pistache e framboesa

Ingredientes

Para a massa

2 e ¼ xícara (chá) farinha de trigo (250g)

1 pitada de sal

¾ xícara (chá) de açúcar refinado UNIÃO (120g)

125g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1 ovo (60g)

Para recheio

250 g pistache sem casca picado

1 e ¼ xícara (chá) de açúcar refinado UNIÃO (200 g)

1 xícara (chá) de creme de leite fresco aquecido (200 ml)

2 ovos (120 g)

Montagem

2 xícaras (chá) framboesas frescas (320 g)

Modo de preparo

Prepare a massa

Em uma tigela, peneire a farinha, o sal e o açúcar refinado UNIÃO. Acrescente a manteiga e com as pontas do dedo forme uma farofa. Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos. Preaqueça o forno a 180 ºC. Abra a massa com um rolo até obter a espessura de 0,5 cm. Coloque sobre uma forma desmontável média (23 cm de diâmetro) e forre o fundo e a lateral, pressionando com os dedos. Reserve na geladeira.

Prepare o recheio

Em uma tigela, coloque o pistache picado, o açúcar refinado UNIÃO, o creme de leite fresco aquecido e misture bem. Acrescente os ovos e mexa até ficar uniforme.

Montagem

Coloque o recheio sobre a massa e distribua as framboesas sobre o recheio. Leve ao forno, preaquecido a 180 ºC, por aproximadamente 1 hora ou até que a massa esteja cozida e o recheio firme. Reserve até esfriar. Sirva em seguida.

Dica: para facilitar no momento de abrir a massa, coloque-a entre 2 folhas de plástico próprio para alimentos.

Capacidade da xícara: 200 ml

Temperatura: moderada (180º C)

Tempo de forno: cerca de 1 hora

Rendimento: 10 porções

Receita da chef Carole Crema para UNIÃO

23. Scones com uísque

Ingredientes

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

4 colheres (sopa) de manteiga

2/3 de xícara (chá) de leite integral

1 a 2 doses de blended scotch whisky*

Modo de preparo

Adicione os ingredientes em pó num bowl (ou pote), e misture bem. Adicione o leite, a manteiga (em pequenos pedaços) e o uísque e misture até que fique homogêneo, como uma massa de pão. Divida a massa em oito pedaços idênticos e enrole, fazendo pequenas esferas. Unte uma forma com farinha e coloque as esferas. Com um pincel, pegue um pouco de leite e sele levemente as esferas. Preaqueça o forno por 10 minutos. Deixe a forma em forno baixo por mais ou menos quinze minutos. Isso, obviamente, dependerá do forno. O ideal é que ele fique apenas dourado por cima.

Pronto! Sirva com geleia de laranja ou manteiga e, claro, uma dose do seu whisk(e)y preferido!

* Você pode escolher o whisky de sua preferência. Apesar de indicar um blended scotch, sinta-se à vontade para testar. Com um Bourbon whiskey também ficará excelente.

Receita de Maurício Porto, do blog O Cão Engarrafado

24. Musse de chocolate com nozes

Ingredientes

Para a musse de nozes

1 e ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml)

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro UNIÃO GLAÇÚCAR (20 g)

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor (4 g)

2 colheres (sopa) de água (30 ml) para hidratar a gelatina

250 g de chocolate branco

½ xícara (chá) de creme de leite em caixinha (100 ml)

100 g de nozes picadas

Para a musse de chocolate

1 ½ xícara (chá) de creme de leite fresco (300 ml)

2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro UNIÃO GLAÇÚCAR (20 g)

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor (4 g)

2 colheres (sopa) de água (30 ml) para hidratar a gelatina

250 g de chocolate meio amargo

½ xícara (chá) de creme de leite em caixinha (100 ml)

Decoração

Raspas de chocolate meio amargo

Raspas de chocolate branco

Nozes

Modo de preparo

Prepare a musse de nozes

Bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro UNIÃO GLAÇÚCAR até formar um chantili com picos firmes e reserve. Hidrate a gelatina conforme a embalagem. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate branco e o creme de leite e leve ao micro-ondas para derreter. Acrescente as nozes e misture. Adicione no chantili batido a gelatina dissolvida e fria. Junte lentamente o chantili ao chocolate com nozes e reserve.

Prepare a musse de chocolate

Bata o creme de leite com o açúcar de confeiteiro UNIÃO GLAÇÚCAR até formar um chantili com picos firmes e reserve. Hidrate a gelatina conforme a embalagem. Reserve. Em um recipiente coloque o chocolate meio amargo e o creme de leite e leve ao micro-ondas para derreter. Adicione no chantili batido a gelatina dissolvida e fria. Junte lentamente o chantili ao chocolate e reserve.

Montagem

Em um refratário, alterne as camadas de musse de nozes e musse de chocolate, até acabarem os ingredientes. Finalize com raspas de chocolate branco, raspas de chocolate meio amargo e nozes. Leve à geladeira por 4 horas e sirva em seguida.

Capacidade da xícara: 200 ml

Capacidade e tipo do recipiente: Refratário fundo (3.500 ml)

Rendimento: 15 porções

Receita da chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental UNIÃO

25. Bolo de tapioca com damasco, amêndoas laminadas e cobertura de limão siciliano

Ingredientes

2 ½ xícaras (chá) de tapioca

2 xícaras (chá) de açúcar

4 ovos

½ xícara (chá) de coco ralado

1 ½ xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de damascos picados

150g de manteiga em temperatura ambiente

1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Suco e raspas de 1 limão siciliano

Modo de preparo

Misture a massa de tapioca com metade do leite e deixe hidratar por cerca de uma hora. Bata os ovos, o açúcar, a manteiga e o coco. Incorpore então muito bem a massa da tapioca. Misture os damascos picados e as amêndoas.

Em uma forma untada, despeje a massa da tapioca e leve para assar, em forno preaquecido (180 °C), por cerca de 60 minutos (deve ficar sequinho e dourado). Enquanto o bolo assa, raspe o limão e reserve suas raspas. Corte-o ao meio e misture o sumo do limão, aos poucos, no açúcar de confeiteiro até que fique com a consistência de um glacê. Regue o bolo depois de morno e salpique as raspas do limão.

Receita do restaurante Casa Maní para Tapiocando

26. Pudim de tapioca com baba de moça

Ingredientes

Para o pudim

85g de tapioca granulado

380ml leite integral

1 lata de leite condensado

200ml de leite de coco

25g de manteiga integral sem sal

5 ovos

100g de coco fresco ralado fino

120g de açúcar refinado

Para a baba de moça

6 gemas

200ml de leite de coco

350g de açúcar refinado

350g de água

Modo de preparo

Prepare a baba de moça

Prepare uma calda em ponto de fio grosso com a água e o açúcar. Retire do fogo e adicione o leite de coco. Mexa bem e leve ao fogo baixo juntamente com as gemas passadas pela peneira. Cozinhe até engrossar levemente.

Prepare o pudim

Hidrate a tapioca no leite integral morno por uma hora. Bata todos os ingredientes no liquidificador, exceto o coco ralado e o açúcar. Faça um caramelo e coloque no fundo da forma de pudim com furo no meio.

Acrescente a massa de pudim na forma e cubra com papel alumínio. Leve a forma para assar, em forno preaquecido a 160 ºC, em banho-maria. Asse por 45 minutos ou até quando estiver firme. Sirva com a baba de moça.

Rendimento: 12 porções

Receita do Chef Mario Galluzzi, do Espaço Gastronômico Mario Galluzzi Cozinha de Afeto