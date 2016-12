Existem dois jeitos bem mais fáceis de descascar lichia

Pode ser que você já soubesse dessa maravilha há muito tempo, mas bem pode ser que nunca tivesse ouvido falar sobre isso. A grande verdade é que o Natal é a época de lichia, que veio lá do outro lado do globo para nos atormentar com sua casquinha trabalhosa.

Seja para fazer caipirinhas ou apenas se deliciar com a suculência ~lichiana~, já inventaram, sim, dois jeitinhos ótimos para te ajudar nessa empreitada.

1. Com uma faca serrilhada

O negócio é abrir um pouco dela em toda sua superfície para, logo em seguida, remover toda a casca sem destruir seus doces sonhos natalinos.

2. Apertando

A estratégia é outra, mas tão simples quanto a primeira: basta retirar um pedaço pequeno da parte debaixo da fruta e apertar em um copo ou vasilha. Voilà! Ela sai inteirinha e você não chora com as mãozinhas doendo de tanto descascar.