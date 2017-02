Veja como funciona o primeiro restaurante sem cozinha do mundo

Sabe quando você combina de jantar com os amigos, mas um quer pizza, o outro sushi, a namorada de alguém é vegana e você está doida por um hambúrguer cheio de bacon? No Take In, o primeiro restaurante sem cozinha do mundo, isso não é um problema.

E como funciona o esquema? É muito simples: quem vai ao estabelecimento recebe do garçom um tablet onde escolhe o delivery de sua preferência através do app Wolt (que funciona como um iFood da vida). Enquanto você espera a comida, é possível pedir drinks preparados lá mesmo e o lugar também oferece todo o arsenal de um restaurante restaurante comum.

A ideia diferentona foi lançada em caráter experimental pela Wolt e pela American Express e, a princípio, vai funcionar apenas temporariamente. Ele foi inaugurado em Helsinki, capital da Finlândia.

Apesar da praticidade de não ter que escolher apenas um tipo de comida num jantar com várias pessoas, nós ainda estamos em dúvida se vale mesmo a pena trocar o combo sofá + Netflix quando a proposta é pedir um delivery. Você iria a um restaurante como esse?