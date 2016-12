120 maiôs maravilhosos para usar da praia à cidade

mais um editorial do @cadernoela com #veraosalinas 😍 o maiô estará na lojas em novembro! #Repost @cadernoela with @repostapp ・・・ Bom dia com @celinalocks, relembrando nosso ensaio de capa do último sábado. A vibe oitentista promete pegar a moda praia do verão! Ela veste @salinasrio e @jodemer em styling de @luisfiod, com fotos de @jorgefigueiredoooo e beleza de @crisbiato #celinalocks #salinas #jodemer

A photo posted by Salinas (@salinasrio) on Sep 20, 2016 at 11:49am PDT