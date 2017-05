Esta atriz indiana usou o vestido de princesa mais lindo de todos

Sim, estamos sem palavras. Aishwarya Rai, 43, além de uma das maiores atrizes de todos os tempo da Índia, é integrante do prestigioso júri do Festival de Cannes, na França.

E, nesta terça-feira, 19, para cruzar o tradicional tapete vermelho do grande evento, escolheu nada menos do que um vestido mágico – Cinderella, com certeza, gostaria de ter usado a peça primeiro.

Brincadeiras à parte, o look é um sonho de princesa. Feito em Dubai, o vestido é uma criação do estilista filipino Michael Cinco e faz parte da coleção nova dele chamada “Dream of Versailles”.

Um sonho!