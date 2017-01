Anwar: conheça o irmão estiloso de Gigi e Bella Hadid

As norte-americanas Gigi e Bela Hadid são duas das modelos mais importantes do mundo atualmente e verdadeiras potências nas redes sociais: juntas, somam mais de 38 milhões de seguidores no Instagram.

Seguindo os passos delas, aos 17 anos, Anwar, o caçula da família, também resolveu explorar o caminho das passarelas.

Muito amigo de outros garotos estilosos, como Jaden Smith e Lucky Blue Smith, o modelo, que começou a carreira só no ano passado, já possui um currículo invejável!

Participou de editoriais de moda importantes para as revistas Nylon e Paper Magazine, além de já ter estrelado uma capa da Teen Vogue. Para a publicação voltada ao público jovem disse: “Nunca pensei em ser modelo, mas minha mãe [Yolanda Foster, ex-top e estrela do reality “The Real Housewives of Beverly Hills”] sempre me falou para estar aberto às oportunidades. Agora estou animado para fazer isso”.

A photo posted by Anwar Hadid (@anwarhadid) on May 5, 2016 at 8:42pm PDT

Eleito como garoto-propaganda da Hugo Boss, Anwar também já apareceu nas passarelas de Moschino e Fenty by Puma, a bombada marca criada por Rihanna. Sucesso!

taken by the queen @ellenvonunwerth A photo posted by Nicola Peltz (@nicolaannepeltz) on Jan 13, 2017 at 5:30pm PST

E se a vida profissional dela está uma maravilha, o campo amoroso também não fica lá muito atrás. Desde o ano passado, o garoto está em um relacionamento sério com a atriz Nicola Peltz, uma das estrelas de “Transformers”. Os dois, por exemplo, não cansam de declarar o amor nas redes sociais.

🐘 fam A photo posted by Anwar Hadid (@anwarhadid) on Apr 12, 2015 at 2:26am PDT

Focado, ele não pretende ser modelo para sempre, não: tem planos de estudar para ser, no futuro, um estilista de sucesso. A gente “bota fé”.