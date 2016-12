As mulheres estilosas estão bordando as próprias camisetas

Febre entre as fashionistas, as camisetas com frases ganharam status cult quando Maria Grazia Chiuri, no primeiro desfile dela à frente da Dior, desfilou a t-shirt “We Should All Be Feminists”, parafraseando a escritora Chimamanda Ngozi Adichie.

Leia Mais: 5 marcas brasileiras incríveis para quem não se importa com rótulos

A peça, claro, virou deseja instantâneo.

Porém, contrariando a ideia de que as tendências são criadas pelos grandes designers, as garotas estilosas do Instagram e Tumblr, recentemente, deflagraram uma nova trend ao começarem a customizar as próprias camisetas com todo o tipo de bordados superfofos.

Reflexo da junção de duas das maiores vontades dos últimos anos: a individualidade, já que é possível criar peças únicas e originais. E, bem, a volta de uma valorização dos trabalhos manuais.

E vale tudo! Bordar palavras:

100% #giucouture A photo posted by giumesquita (@giumesquita) on Dec 14, 2016 at 4:13am PST

Desenhos:

🌈 A photo posted by Thaís Tejeda (@thaistejeda) on Jul 28, 2016 at 2:26pm PDT

Nomes de artistas:

Letras de música:

Unicórnios, óbvio!

🦄 A photo posted by Mermaidss (@oimermaidss) on Nov 1, 2016 at 8:12am PDT

E tudo o que a imaginação permitir!

💕www.pinkvanillashop.com 💕 A photo posted by Pink Vanilla (@pinkvanillashop) on Oct 19, 2016 at 5:08pm PDT

Quer se aventurar? Já existem tutoriais na internet. E, olha, parece ser bem fácil de fazer!

Não é do tipo que curte um trabalho manual? Sem problemas! Ainda bem, existem algumas lojinhas online nacionais que fazem todo o trabalho por você! Assim você pode, além de ter um produto único, fomentar a produção de pequenos negócios locais. #supportyourlocalgirlgang

Existem opções já prontas e, claro, em algumas delas, é possível também personalizar as peças e escolher tanto a frase a ser bordada, quanto o lugar.

Abaixo, confira algumas delas:

@boutiquesaopaulo

@laundrysp

@pinkvanillashop

@amamosmiau

@lojauhlalah

@oimermaidss

@bordadostudio

@coletivo_ovo