É a vez das botas de cano médio brilharem. Sucesso nas passarelas internacionais, em 2017, elas aparecem mais mais ousadas: texturizadas, com aplicações, saltos tratorados e em cores nada óbvias – branco e dourado <3.

Leia Mais: 29 roupas e acessórios para as loucas por rosa, a cor do momento

Abaixo, a gente separou alguns modelos incríveis (e a partir de R$ 129). Com certeza, elas vão fazer muito sucesso no inverno e, principalmente, no seu guarda-roupa