As botas de glitter da Rihanna custam um carro e estão esgotadas

As botas “de glitter” que apareceram no último desfile da Saint Laurent, agora sob o comando do estilista Anthony Vaccarello, fizeram sucesso instantâneo: da passarela seguiram para os pés de Rihanna e, agora, estão esgotadas nas lojas de departamento de luxo – e o acessório ainda nem foi lançado.

phresh out da runway I ❤ @ysl A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Mar 5, 2017 at 3:02pm PST

Como informa o WWD, respeitada publicação de moda, já existe uma fila de espera de interessadas em colocar os pés nas botinhas. E, não, nem mesmo o preço nada convidativo do mimo afastou as consumidoras.

O produto, feito à mão e com aplicação de cerca de 3 mil pedrinhas de strass, acredite se quiser, custa mais de 30 mil reais, o preço de um carro popular.

obsessed A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Mar 5, 2017 at 3:58pm PST

Para quem gostou do modelo, ainda existem versões em outras cores. Crise, qual crise?