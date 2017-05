Inventaram calças jeans destacáveis que viram shorts

Esta estação tem calças para todos os gostos: com zíper traseiro (da Levi’s), transparente (da Topshop) e agora, por que não?, calças destacáveis que viram shorts.

Leia mais: Tudo sobre jeans

Em parceria com a Y/Project, a Opening Ceremony acaba de lançar dois modelos de calças jeans que ficam a alguns botões de virarem shorts.

Tem a lavagem clarinha:

E tem a lavagem preta:

Como dá para notar, elas deixam um pequeno vão entre as barras dos shorts e o começo das pernas. Então, nada de usá-las quando estiver ventando frio demais!

Destacadas as pernas das calças, a clarinha fica parecida com hot pants:

Já a preta se transforma em shorts mais folgadinhos, por assim dizer:

Os dois modelos estão à venda no site da Opening Ceremony. O jeans clarinho sai por US$ 425 e o modelo preto, por US$ 460 (R$ 1403 e R$ 1518,50, pelo câmbio de hoje, respectivamente).

Alguns podem achar a aparência questionável? Talvez. Mas se alguém quiser sair de casa vestindo calças, usar shorts durante o dia e voltar a vestir calças quando o sol baixar, aí está a solução. Cada uma sabe do que precisa.