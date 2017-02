Carnaval: os looks de Ivete e Claudia Leitte nos trios elétricos

Musas do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo e Claudia Leitte enfrentam uma verdadeira maratona para agitar os foliões que lotam a cidade durante essa época do ano. E para cada dia de show, elas contam com um look mais poderoso que o outro. Aqui, reunimos as fantasias que as cantoras escolheram para brilhar nos trios elétricos. Acompanhe:

No sábado, 25/02:

O look que Ivete desfilou pelo circuito Barra-Ondina, à frente do bloco Cerveja & Cia, foi assinado por Clara Lima e Michelly Xis.

Claudia Leitte fez sua estreia na pipoca de Salvador com um trio em formato de navio e decoração navy. E o look laranja e azul que ela usou seguiu a mesma temática, com estampa de cordas náuticas.

#PipocaDaClaudinha #CarnavalClaudiaLeitte #CarnavalTaquita 📸@serciofreitas A post shared by Claudia Leitte (@claudialeitte) on Feb 25, 2017 at 1:52pm PST

Na sexta-feira, 24/02:

Para cantar no bloco Blow Out, em seu primeiro dia de shows em Salvador, Claudinha vestiu uma fantasia de salva-vidas. De acordo com o estilista da cantora, Renato Thomaz, o body todo bordado com paetês foi inspirado na série americana Baywatch.

Na quinta-feira, 23/02:

A música “O Doce” foi a inspiração para o look rosa e brilhante que Ivete usou no dia que comandou a pipoca na capital baiana. O modelito à la Beyoncé é de Gigi e Filipe Escandurras.