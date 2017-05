Descubra qual pedra preciosa é o presente ideal para sua mãe

Entre todas as regiões ricas em gemas do mundo, o Brasil é um dos líderes não apenas na quantidade produzida, mas também na diversidade. Existem mais de 100 tipos de pedras preciosas diferentes encontradas em todo o país. Apenas o estado de Minas Gerais contribui com cerca de 25% da produção mundial. É o único local onde se encontra o famoso topázio imperial, considerado uma das gemas mais raras e valiosas do planeta.

O Brasil ainda é um dos maiores produtores de ágata, ametista e topázio, pedras famosas e tradicionais, utilizadas em joias desde a Antiguidade. Além de sua beleza na criação de adornos, as pedras coloridas encontradas na natureza têm sido usadas, ao longo da história, também como amuletos de proteção, para curar doenças ou como status social.

Acredita-se ainda que as gemas e suas tonalidades transmitem diversas sensações, como calma, equilíbrio, paz e vigor. As verdes, por exemplo, têm relação com a saúde, e as pretas reforçam a responsabilidade e a concentração. Saiba o que cada uma delas significa.

Ágata

Aplicada em joias e na decoração há mais de 3 000 anos, transmite prosperidade, amizade, proteção, justiça e vitalidade. É utilizada para combater a ansiedade, transmitindo paz, equilíbrio e tranquilidade.

Ametista

É uma variedade roxa do quartzo, cuja origem mítica remonta aos gregos. É bastante utilizada na meditação, pois ajuda a transformar energias e emoções negativas em positivas. A ametista é considerada símbolo da sinceridade e da lucidez.

Topázio

É uma das pedras mais antigas e mais conhecidas. Na Antiguidade, simbolizava a amizade e acreditava-se que tinha o poder de acalmar a cólera e conter hemorragias. O topázio também é associado à beleza feminina e à longevidade.

