Dicas para alugar vestidos de festas sem sair de casa

Ser madrinha de casamento, formanda ou simplesmente convidada de uma ocasião especial é um verdadeiro drama na vida de quem precisa escolher uma roupa adequada para a situação. São camadas de bordados, brilhos, rendas, fendas e tantas opções que a gente não sabe nem por onde começar!

Além disso, ter que fazer a peregrinação para achar o modelo perfeito pode ser uma dor de cabeça – ainda mais se você não curte sair batendo perna pela cidade para achar um vestido. Pensando nisso, surgiram nos últimos anos lojas online de aluguel para resolver exatamente esse problema.

Dentre os produtos, é possível alugar um Valentino ou um Dolce&Gabbana para arrasar na festa – provavelmente pelo preço que você encontraria outros modelos.

Uma das mais conhecidas do ramo, a Dress&Go tem opções para todos os gostos. Dá para escolher o seu a partir de R$ 180*, além de acessórios como clutches e joias. Você pode selecionar o vestido pelo tamanho e data que precisa, para ver a disponibilidade deles exatamente no dia que você precisa. O showroom para experimentar fica na capital paulista.

Atendimento: Brasil (basta colocar seu CEP para ver se entrega na sua região).

Tamanhos: 34 ao 46

A plataforma é mais que um e-commerce de aluguel de trajes de festa: é feito por usuárias do país todo. Você pode se tornar uma madrinha, oferecendo peças para aluguel, ou uma Guguta, alugando o que está no armário das outras pessoas. É ótimo, porque você pode encontrar praticamente todos os tamanhos, incluindo para as crianças!

Atendimento: Brasil

Tamanhos: 33 ao 60, Gestante e Infantil

A @junazarini escolheu os preferidos dela lá no showroom de Campinas hoje e o Candelle (que também amamos!) foi um dos escolhidos. Perfeito para o verão, ele é aquele dress que não dá vontade de tirar mais. 👗💗 #styleinfluencer A photo posted by SAME NO MORE — Alugue Online (@samenomore) on Dec 9, 2016 at 1:24pm PST

Além dos vestidos longos, midi e curtos, é possível alugar estolas, brincos, pulseiras e bolsas. Se quiser conhecer um showroom da loja e experimentar os modelos, procure os endereços em Florianópolis, Palhoça, Brasília, Campinas ou Belo Horizonte.

Atendimento: Brasil

Tamanhos: 34 ao 48

Para as cariocas, o Atelier Fashion é um bom achado. Você não só pode alugar pelo site, mas pode pedir uma visitinha na sua casa, para saber exatamente como cada modelo veste. Prático, não?

Atendimento: Rio de Janeiro

Tamanhos: 34 ao 48

Se você não é do tipo que gosta só de vestidos, a Power Look tem a solução. Claro que os clássicos estão disponíveis, porém, você pode aproveitar ainda macacões, conjuntos e até mesmo saias para ir da balada ao casamento. Ah, eles também têm uma marca própria!

Atendimento: Brasil (com duas lojas no Rio de Janeiro)

Tamanhos: 34 ao 46

Se você não tiver a menor ideia do que precisa usar no dia, a Rent To Wear tem uma seção no site com categorias de dress codes. Aí é só procurar pelo estilo e não vai ter erro: algum deles será a sua cara (e seu tamanho). E também um “provador” online, onde você preenche com as suas medidas e encontra o que se encaixa melhor no corpo.

Atendimento: Brasil

Tamanhos: 34 ao 46

Pode ser que as medidas do vestido não sejam exatamente as suas, mas não se preocupe: a Closet.me oferece um serviço de ajustes para ajudar a tornar o dia ainda melhor, se você morar – ou estiver – em São Paulo.

Atendimento: Brasil (com frete grátis para São Paulo)

Tamanhos: 34 ao 44