Elle Fanning usou o vestido ‘de unicórnio’ mais perfeito de todos

Estrela do novo filme de Sophia Copolla, “O Estranho que Nós Amávamos”, Elle Fanning foi o grande destaque da abertura do tradicional tapete vermelho do Festival de Cannes, que “abriu os trabalhos” nesta quarta-feira, 17.

A atriz, de apenas 19 anos, simplesmente escolheu um dos vestidos mais bonitos já feitos. A peça, criada pela estilista Vivienne Westwood, já era um sonho por si só, mas tinha mais: na cauda, se você olhar bem de perto, foi pintado um singelo unicórnio, criatura mística favorita da Elle.

Para a criação do vestido, que é uma releitura da icônica coleção Bird of Paradise, obviamente feito sob medida, foram necessárias 10 pessoas, 300 horas e cerca de 10 dias. Claramente valeu a pena.

Um verdadeiro sonho:

Maravilhosa!