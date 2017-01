Emma Stone LACROU quando perguntaram sobre o vestido dela

A atriz Emma Stone é, sem dúvida, uma das estrelas mais divertidas de Hollywood. Sempre com a língua afiada, a artista nunca perde a chance de fazer uma boa piada.

E, bem, não foi diferente durante o tapete vermelho do Globo de Ouro 2017.

Acompanhada do irmão, Spencer, durante aquela ~tradicional~ entrevista com Ryan Seacrest, do canal E!, além de contar um pouco como foi gravar o filme “La La Land”, ela deu a melhor resposta quando perguntada sobre o vestido:

Brincalhona, é impossível saber se Emma Stone estava *apenas* fazendo uma piada ou sutilmente criticando o sexismo da indústria hollywoodiana que insiste em continuar perguntando SOMENTE para as mulheres o que elas estão vestindo.

De qualquer forma, no fim da conversa, ela revelou estar usando um look rosa e com estrelas nele Valentino. Porém, a informação mais importante da noite mesmo é esta aqui:

Talentosíssima, a estrela levou o prêmio de Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia pela atuação dela em “La La Land” que, por sinal, foi o grande vencedor da noite com 7 estatuetas.