Esses brincos geométricos são simplesmente apaixonantes

A onda dos ear climbers (alpinistas de orelha, em tradução literal) já não é uma novidade, mas a marca de bijoux Otis Jaxon resolveu levar o conceito a um outro patamar. Para quem não sabe, esse tipo de brinco é aquele que “explora” o formato da orelha, não se limitando apenas ao lóbulo.

Ao que tudo indica, a tendência veio para ficar e os novos modelos da marca britânica ganharam o nosso coração. Através de formatos geométricos bem minimalistas, os brincos dão a impressão de que você furou a orelha em lugares inusitados. Olha que lindos:

A marca não é vendida aqui no Brasil, mas dá para encomendar os brincos através da Etsy. Com as taxas de entrega, cada par custa entre 119 e 237 reais.