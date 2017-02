Estes acessórios e fantasias vão bombar muito no Carnaval 2017

#Repost @rioetc ・・・ “O meu corpo, a minha lei / e você tem que escutar: / Quando eu digo não é não!”, diz a @Lila_musica em “Não é não”, parceria dela com o DJ e produtor @leo_justi “A inspiração para esta canção começou na primavera feminista, com a campanha digital #meuprimeiroassedio”, explica a cantora. Com a questão na ordem do dia, e como #carnaval também é política – e também superpovoado de machistas que ainda não entenderam que “Não é não” -, o #RIOetc e a @lepetitpirate_oficial incluíram a temática nas cartelas de #tattoos temporárias deste ano. O lançamento de "Não é não" no domingo, a partir das 18h, no @Esquina111. #leme #riodejaneiro #cidademaravilhosa Foto de @tiagopetrik #nãoénão #lilamusica #lila #feminismo #musically #carnaval

