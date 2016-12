20 fotos que vão te convencer a usar pochete de novo

As tendências de moda tanto de 2016 quanto para 2017 são, definitivamente, inspiradas nos anos 90. Itens como chokers, vestido com camiseta e as flatforms voltaram com força total para o street style.

Outro item ~polêmico~ que anda fazendo a cabeça (e a cinturinha) de muita fashionista por aí é a tal da pochete. Ela era um grande hit há alguns anos, por ser ao mesmo tempo prática e descolada (sim, você leu certo).

A volta dessa bolsinha é o que faltava para você fazer uma viagem completa no tempo! E ela pode, sim, ser muito charmosa enquanto funcional:

1. Elas não precisam ser do modelo mais clássico

Bom diaaaa, bom domingo, meu povo. Como vocês estão? . #look #pochete #bolsadivertida A photo posted by Brenda Lima (@aboutbrendalima) on Nov 6, 2016 at 6:41am PST

2. Ainda se forem, não precisa usar na frente do corpo também

3. Pode ter um toque gótica nada suave.

Bom dia com uma deusa vestindo Cave!!!!! 😍 A photo posted by Cave Garimpo (@cave_garimpo) on Dec 19, 2016 at 4:37am PST

4. Não tem aquele ~peso~ no verão.

Solar ✨ #pochete #style #grafitti #art #riodejaneiro #brasil #tonoadorofarm A photo posted by Maria Thereza Macedo (@themacedo23) on Dec 9, 2016 at 3:18pm PST

5. Tem um que de poder escrito nela.

6. E fica lindinha como uma suculenta

7. Com calça de cintura alta tipo mom jeans? Maravilhosa!

fun after shooting w/ @yumikurita @andreaarradi #pochete #normal #maonojoelho #éotchan A photo posted by manuel nogueira (@manuelnogueira) on Dec 1, 2016 at 3:00pm PST

8. Se tiver um brilho, traz o glamour para a produção.

Camisa Metropolis G $30 VENDIDA Pochete Marinha $40 VENDIDA A photo posted by Cave Garimpo (@cave_garimpo) on Nov 22, 2016 at 12:45pm PST

9. A prova de que ela combina com todas as outras tendências:

Esse look já está no blog com todos os links!! Www.thefashionnouveau.com A photo posted by Elaine Teixeira (@thefashionnouveau) on Nov 7, 2016 at 7:54am PST

10. Mas ela também é ~sexy sem ser vulgar~

Ô da pochete #ootd #style #swag #inspired #pochete #niggastyle #graylipstick #holiday A photo posted by Gláu Morais (@badglauhihi) on Nov 2, 2016 at 10:14am PDT

11. Tá vendo?

modassss com ela @aliciakuczman #spfwtransn42 #pochete #vaidepochete #primesquad ✨⚡️💛 A photo posted by Andre Toledo (@andretold) on Oct 28, 2016 at 4:00pm PDT

12. Fica ótima nas mais variadas cores…

Se a gente tá amando a trend 80's? Ai💖 #TropicalMess #fannypack #pochete A photo posted by It's a Tropical Mess 🍍🌴☀️ (@tropicalmessbrand) on Oct 19, 2016 at 6:55am PDT

13.

14. Esse macacão + pochete = poder

15. Já que é pra tombar…

Look usado no @festivalmada em Natal! Stylist: @annaboogie 🌺 A photo posted by Karol Conka (@karolconka) on Sep 28, 2016 at 12:53pm PDT

16. Tem pretinha básica discreta para quem curte

17. Olha o lacre passando:

18. E essa vintage? Puro luxo!

19. Tem com pelúcia sim, senhora.

Pochetes! Elas vieram direto dos anos 80 pra lista de trends desejo da temporada, pra facilitar a vida e encher o look de estilo! . . #tropicalizando #pochete #fannypack #colors #funnyacessories A photo posted by It's a Tropical Mess 🍍🌴☀️ (@tropicalmessbrand) on Aug 10, 2016 at 4:19pm PDT

20. Veio dos anos 90, mas parece coisa do futuro.