Saiba como comprar em sites internacionais sem surpresas

Comprar online em sites internacionais pode ser muito divertido, já que você tem todo o tempo do mundo para garimpar sem a pressão de um vendedor e porque, literalmente, em um clique é possível encontrar os produtos que quiser – e até os que você nunca imaginou que existiam. E, não, você não precisa ter o inglês perfeito para tal tarefa, conhecer algumas poucas palavras é o bastante e, diferente do que muita gente pensa, a tarefa é tranquila, você só precisa ficar atenta a algumas questões para não ter surpresas desagradáveis. Pra facilitar, a gente separou em tópicos algumas das principais dúvidas quando o assunto é compra online. Saca só:

Para comprar, preciso de um cartão internacional?

Sim. Os cartões nacionais (ou “de uso doméstico) são exclusivos para utilização em lojas e sites brasileiros que vendem em reais. As suas compras serão cobradas em dólar e convertidas para o real no dia do fechamento da fatura e você corre o risco de pagar mais caro devido as oscilações da moeda norte-americana. Além disso, será cobrado o IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros) que atualmente é de 6,8% sobre o valor da compra. A taxa é debitada diretamente na fatura do cartão de crédito e os produtos também podem estar sujeitos à tributação de importação, definida pela Receita Federal. E importante: não esqueça de antes da compra verificar se o cartão se encontra desbloqueado para operações fora do Brasil.

Mas e com boleto bancário, consigo comprar?

Em partes. Somente os sites chineses, como o AliExpress, de olho nos consumidores brasileiros, aceitam esse método de pagamento. A vantagem é a de que o valor em reais é definido no momento que o boleto é gerado e você tem de 3 a 5 dias para realizar o pagamento junto ao banco. E caso você desista da compra é só não pagar o boleto. O limite de valor por pessoa é de 3 mil dólares mensais.

O que é o PayPal?

Muito seguro, esse método de pagamento é bastante aceito entre os sites gringos, com exceção do AliExpress. Espécie de carteira digital, ele armazena seus dados pessoais e, principalmente, o número de seu cartão de crédito internacional. Dessa forma, você não precisa sempre que for fazer uma compra online digitar todas essas infos. Outra vantagem é a opção por converter o valor da compra em reais e saber exatamente quanto irá pagar, isso porque o serviço possui uma cotação própria de 3.5% que independe do valor do dólar no dia do fechamento de sua fatura. Além disso, é uma forma muito segura de compra por não compartilhar com os vendedores suas informações financeiras.

Porechenskaya/ Thinkstock

Além do IOF, existe alguma outra taxa?

Sim. É a chamada Taxa de Importação, que corresponde a 60% do valor total do produto. E a parte chata é que todas as compras internacionais estão sujeitas a ela. As únicas isenções são livros e jornais e produtos abaixo de 50 dólares enviados de pessoa física para pessoa física.

E todos os produtos serão taxados?

Depende. É mais um jogo de sorte ou azar porque nem todas as encomendas são analisadas pela Receita – algo que seria humanamente impossível. Então há casos de quem compra eletrônicos mais caros e não paga nada a mais por isso, como também existem pessoas que compraram apenas uma capinha de celular de 4 dólares e foram “pegos”.

Fui taxada, e agora?

Em primeiro lugar, você recebe uma carta dos Correios e nela estão contidos o valor do tributo e o endereço para pagamento e retirada da mercadoria, que normalmente é em uma agência perto de sua casa. Para pegar o seu tão querido produto você terá que desembolsar a grana à vista e não deve demorar mais do que 20 dias senão a compra será enviada de volta ao vendedor.

Tenho a opção de não pagar a taxa?

Se você não quiser pagar a taxa, provavelmente, além de ficar sem o produto, não terá o valor da compra de volta, já que as lojas internacionais se isentam de responsabilidade em relação a esse assunto. Portanto, na hora de fechar a compra, acrescente sempre o valor de 60% sobre a mercadoria + os 6,8% do IOF para ver se valerá mesmo à pena caso o seu produto seja taxado.

Com funciona o frete nas lojas estrangeiras?

Da mesma maneira que nas lojas nacionais. Algumas beeem bacanas, como a Asos, não cobram nada para entregar por aqui, já outras, tipo a Urban Outfitters, cobram cerca de 40 dólares nos envios para a América do Sul. Por isso, é de extrema importância antes de cada compra verificar a política de frete (“shipping”) de cada empresa/ vendedor porque, às vezes, devido ao valor altíssimo das entregas a compra em si acaba por não valer a pena. Outro ponto importante é não esperar que as compras cheguem no prazo estipulado. E a culpa na maioria das vezes nem é da loja, mas da disponibilidade dos Correios e da alfândega brasileira em enviar sua tão esperada encomenda. Outra dica, é a de sempre comprar produtos com rastreio, o chamado tracking number, para você conseguir monitorar onde está o seu produto.

Como descobrir se a minha numeração é a mesma aqui e lá?

Normalmente todos os sites de compras de roupa online possuem tabelas de medidas, as chamadas “size guide” ou “size chart”, que deverão ser suas guias. Por isso, você precisa saber suas medidas básicas (em centímetros) que são peito (bust), cintura (waist) e quadril (hips). E nunca, mas nunca, confie que o P (small) de lá seja o mesmo daqui, principalmente quando você estiver adquirindo produtos chineses. Por motivos de que o seu corpo é diferente do corpo das gringas. E tenha sempre em mente que nessas horas o melhor mesmo é lançar mão de uma fita métrica para não ter uma surpresa desagradável quando o sua encomenda chegar. No caso dos sapatos, a mesma coisa, tá?! Meça suas medidas, parça! 🙂

Onde comprar?

Para a parte mais divertida – principalmente quando é o quinto dia útil do mês – a gente separou algumas lojinhas que a gente já comprou e súper indica! No AliExpress é aquele negócio: você vai achar um mundo de coisas por preços módicos e bem mais amigos dos que os praticados aqui. A Urban Outfitters é ideal para as moderninhas que estão dispostas a pagar caro pelo frete (cerca de 40 dólares), assim como a incrível Nastygal (o frete simples custa 15 dólares). Na Asos você também encontra roupas MUITO legais, descontos bacanas e o melhor: com frete grátis. Vale ficar de olho nas ofertas dos todo poderosos Ebay e Amazon, além dos produtinhos de ModCloth, SheInside, Romwe, Chicwish, Thinkgeek, SammyDress e o DealExtreme.

Boas compras! ❤