Harry Styles, de terno millennial pink, está igual ao Mick Jagger

Millennial pink, também conhecido como “Tumblr Pink”, é esse tom de rosinha meio pastel meio clarinho, e é a cor do momento. Está nas criações mais recentes dos maiores estilistas, nos unicórnios da internet e, sem dúvida, é a cor preferida da Rihanna e do feed do seu Instagram.

Harry Styles, outro famoso millennial, se lançando em carreira solo (já escutou a ótima “Sign of the times”?), ama ternos ~diferentões~ e foi a última pessoa a “se jogar” no tom.

Com ares de rock star, o artista fez um show nesta terça-feira, 9, para promover o CD novo e arrasou no combo blazer + calça com a boca larguinha setentista + camisa preta e anéis pesados.

Ao contrário do que muita gente pode pensar, a produção não foi criada pela Gucci, grife favorita do garoto, mas por um famoso alfaiate britânico chamado Edward Sexton. Mick Jagger, uma clara inspiração de Harry, já foi cliente do estilista, além de, nos anos 1970, andar para cima e para baixo com combinações cor de rosa.

E, não, o amor de Harry pelo rosa não é modismo: em entrevista recente para a RollingStone, ele até parafraseou Paul Simonon, do The Clash, e declarou: “Pink é a verdadeira cor do rock’n roll”. A gente não poderia concordar mais.

Abaixo, algumas fotos do cantor para guardar na pastinha de inspirações.