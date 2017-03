Isis Valverde usa camiseta com mensagem política de R$ 2,3 mil

A atriz Isis Valverde, protagonista da nova novela global das 9, “A Força do Querer”, não fugiu de grandes discussões do momento durante a coletiva de imprensa da trama, nesta terça-feira, 14.

E o ato político, bem raro entre as intérpretes de mocinhas brasileiras, já começou pelo look.

Leia Mais: 11 mentiras batidas sobre feminismo que precisam parar de ser repetidas

A estrela escolheu usar a popular camiseta “We Should All Be Feminists”, algo como “Sejamos Todos Feministas”. Desfilada pela Dior, em setembro de 2016, é uma criação da designer Maria Grazia Chiuri, primeira estilista mulher a comandar a marca francesa.

Sobre a escolha, Isis falou: “Eu descobri o feminismo quando, ainda criança, ouvi minha mãe falar ‘que pena que ela nasceu mulher’. Foi a partir daí que notei a diferença social e política entre os gêneros. A visão de que o feminismo é para as mulheres odiarem os homens é muito conturbada. A luta feminista busca igualdade entre os gêneros, algo que beneficia ambos”.

O look

Inspirada neste discurso fundamental da escritora Chimamanda Ngozi Adichie, que posteriormente se tornou um livro, a peça é um sucesso gigantesco e foi usada por diversas celebridades, entre elas Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Rihanna e Sarah Paulson. Apesar da importante mensagem, a camiseta já sofreu diversas críticas por surfar e capitalizar na “onda feminista”.

Os críticos têm razão: cada peça sai por cerca de 2,3 mil reais. Atenta a isso, a marca anunciou recentemente que uma parte dos lucros arrecadados com a venda do produto serão revertidos para a Fundação Clara Lionel, criada pela filantropista Rihanna para melhorar o acesso à educação e saúde de crianças necessitadas ao redor do mundo. Pela iniciativa, Riri, recentemente, foi nomeada a Humanitária do Ano pela Harvard.

Quem tiver interesse, a camiseta, responsável pela explosão de várias outras peças com mensagens políticas na moda, está disponível em todas as lojas da Dior até dia 15 de maio. Uma versão limitada dela, na cor preta, fica disponível até 28 de março, no site da Saks.

Importante lembrar que looks empoderadores não são novidade no mundo fashion e é possível encontrá-los por preços muito mais acessíveis – e reais. No Brasil, por exemplo, existem várias lojas que promovem o consumo consciente e possuem esse tipo de peça.