Janelle Monáe: 15 looks maravilhosos em preto e branco

Seja na música ou no cinema, Janelle Monáe já provou que talento é o que não lhe falta. Aos 31 anos, ela já foi indicada seis vezes ao Grammy e, mais recentemente, resolveu brilhar também nas telonas.

E a moça está mostrando que manda muito bem como atriz! No último Oscar ela conseguiu o feito de estar no elenco principal de dois longas indicados a melhor filme: Moonlight e Estrelas Além do Tempo. Além disso, Janelle simplesmente roubou a cena no red carpet da premiação, com um look deslumbrante.

Mas esta não foi a única vez em que todo mundo voltou os olhos para ela nas festinhas! Sua marca registrada são os looks em preto e branco, e ela consegue provar que esse mix de cores neutras pode render looks surpreendentes. Monotonia? Jamais!

Confira aqui xx vezes em que ela arrasou usando black & withe: