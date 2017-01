Kendall Jenner ‘roubou’ um dos melhores looks de Carrie Bradshaw

Carrie Bradshaw, a icônica personagem de Sarah Jessica Parker no seriado em “Sex and the City”, está mais viva do que nunca. Seja na possível nova sequência do filme, seja nas celebridades que até hoje se inspiram nos incríveis looks da personagem.

Leia Mais: A calça jeans favorita de Kendall Jenner e Gigi Hadid é um sopro de novidade

Kendall Jenner, a top model do klã-Kardashian, foi a última estrela a beber na fonte fashion e inesgotável da jornalista.

A produção base? Este momento fashion abaixo quando a colunista e as amigas estavam em Abu Dhabi.

Para assistir a um jogo de basquete, em Los Angeles, ao lado da melhor amiga Hailey Baldwin, a modelo escolheu revisitar a famosa camiseta “J’Adore Dior” e usá-la de forma totalmente diferente.

Sai a gigante saia lilás de Carrie, entram uma calça jeans destruidinha (da Re/Done), favorita da top, botas transparentes e meia arrastão.

Confira:

A camiseta “Dior Addicted” é vintage, lá da era-John Galliano, e é praticamente impossível de encontrar. Na época do lançamento custava o salgado preço de 950 dólares.

Já as botas “Tasha”, da marca Ego Shoes, sai por cerca de 50 dólares.

As meias, esgotadas na Waldorf, por incrível que pareça, são mais caras do que as botas e custam 90 dólares.