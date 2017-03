6 marcas comandadas por garotas e um sucesso no Instagram

Lugar de mulher é onde ela quiser e, de preferência, fazendo muito sucesso e barulho, inclusive no empreendedorismo.

E com fotos caprichadas, discurso #GirlPower, produção quase 100% nacional e, claro, produtos incríveis, essas marcas, todas capitaneadas por garotas, são queridinhas do Instagram e, provavelmente, do guarda-roupa das pessoas estilosas.

Vem conhecer.

Ziovara

NEWS⚡️ novidade quentinha na loja: meia calça de lurex 😱🖤 vem garantir a sua: www.ziovara.com.br/acessorios Para completar seu look 80s: T-shirt Totally Rad, choker strass Gold e brinco Thunder gold⚡️⚡️⚡️

Sabe aquela pessoa mais estilosa da festa? Provavelmente, ela vai estar usando Ziovara, loja online supercool criada pelas irmãs Giovanna e Giuliana Girioli. Lá você encontra camisetas, saias e botas-desejo, todas antenadas com as maiores tendências do momento. A marca, que surgiu em 2015 porque as criadoras não achavam tantas coisas ~legais~ no Brasil, traz coleções autorais e peças fabricadas por aqui. De acordo com elas, também são vendidos alguns produtos de revenda selecionados meticulosamente.

Pink Vanilla

Tem slip dress disponível no site ❤ www.pinkvanillashop.com

Com uma pegada Tumblr-unicórnio-minimalista, a Pink Vanilla nasceu da necessidade da dona, Mariana Andrade, em encontrar peças legais e com preços acessíveis no Brasil. Se a missão foi cumprida? Com certeza e a marca não fica devendo em nada para lojas gringas famosas, como a Nasty Gal e a Unif. Ah, e o capricho na produção das imagens e com o feed do Instagram é gigante e vale também como inspiração para looks futuros. A marca entrega para o Brasil todo.

Veneno Fervo Wear

ALOU ALO GATXS GAROUTXS VERÃO!!! Vai ter carnaval sim e não vai ser pouco! Vem brilhar com a gente que ainda tem outchyfit pra todo mundo e ainda da tempo de receber em casa! Amanhã tem reposição das peças mais bafo no site💛 www.venenofervowear.com.br

Para quem curte uma moda bem “absurdinha” para arrasar na balada, a paulistana Veneno Fervo Wear é a escolha perfeita. Comandada pelas sócias Raíssa Negromonte, Renata Rosa e Marcella Mazão, a marca é puro glamour e não tem medo de investir nos tecidos metalizados, transparentes e cheios de personalidade. Pochetes, maiôs e hot pants estão no cardápio da modernosa (e recém-aberta) loja. Se joga!

Giu Couture

#feminist da @kaka_lobo

A Giu Couture é a prova de que ideias aparentemente ~simples~ podem se tornar um sucesso. Criada pela jornalista Giuliana Mesquita, no finalzinho de 2016, a marca fez fama ao apostar em camisetas exclusivas com bordados personalizáveis. É muito simples: o cliente escolhe a cor (atualmente estão disponíveis os tons preto e rosa) e quais palavras ou frases serão transcritas para a t-shirt. Apesar da possibilidade do comprador “das asas à imaginação”, o best-seller da label, no entanto, é a camiseta “feminist” que, provavelmente, você já deve ter visto no Instagram…

Insecta Shoes

Chegou pronta pro carnaval: Argia Folhagem Technicolor #CalceUmaCausa

Na atividade desde 2014, a gaúcha Insecta Shoes é uma marca de acessórios veganos e um verdadeiro sonho. Nas mãos das sócias Pamella Magpali, Bárbara Mattivy e Laura Madalosso, a empresa cria calçados e mochilas incríveis a partir de sobras, como roupas antigas e garrafas pet. Exclusivos, os produtos são todos feitos no Brasil e à mão, artesanalmente, tá? Então, cada modelo é diferente do outro. Moda consciente (e sem gênero) da melhor qualidade.

SRI Clothing

💪💪🏻💪🏼💪🏽💪🏾💪🏿

Com imagens de moda caprichadas, as roupas #GirlPower da SRI Clothing fazem sucesso entre quem procura produtos no combo qualidade + preço acessível + últimas tendências. Comandada pela diretora criativa Ana Cristina Agra, a marca, carioquíssima, abriu, em 2016, a primeira loja física, no Leblon. Sabe o mais legal (além das roupas incríveis, claro)? A label investe em produção 100% nacional. #SupportYourLocalGirlGang

