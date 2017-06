McModa: McDonald’s lança coleção limitada de roupas e acessórios

Para alguns é um lugar para comer rapidinho, para outros é um estilo de vida. Pensando no segundo grupo – o de fãs da marca -, o McDonald’s acaba de lançar uma coleção de roupas e acessórios em parceria com a grife japonesa Beams e com a loja online Rakuten.

A coleção-cápsula tem um modelo de camiseta, dois tipos de bolsas, um boné vermelho e capinha para celular, além de um pote estilizado de molho. Tudo, é claro, com o desenho do BigMac.

Em lojas físicas, só é possível comprar as peças no Japão. Mas a Rakuten colocou a maior parte da produção à venda online, e entrega para o mundo todo. Ou seja, é possível ter acesso às peças aqui no Brasil também! A bolsa piramidal, por exemplo, sai por aproximadamente R$ 190, na cotação de hoje.

Mas tem que correr para garantir sua compra. A Beams fez apenas 300 itens de cada modelo.

Jogue o seu browser no tradutor e confira a coleção aqui.