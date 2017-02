30 mochilas incríveis para te acompanhar em 2017

Há algum tempo, as mochilas deixaram de ser usadas apenas no ambiente escolar e se tornaram item de estilo. Ganhando espaço no dia a dia, o acessório passou a ser objeto de desejo para pessoas de todas as idades, graças aos modelos modernos, versáteis e criativos que estão disponíveis no mercado.

Se você adora mochilas, não deixe de conferir essas sugestões incríveis e que podem te acompanhar durante o ano inteiro!

zoom_out_map 1 /15 (Uatt e Ludi/Divulgação) 1. Mochila Âncoras, Uatt , R$ 129,90* 2. Mochila Bolinhas, Ludi , R$ 199,90*

zoom_out_map 2 /15 (Ludi e Uatt/Divulgação) 3. Mochila Cactus, Ludi , R$ 159,90* 4. Mochila Casual, Uatt , R$ 149,90*

zoom_out_map 3 /15 (Adidas Originals/Shop2Gether e Imaginarium/Divulgação) 5. Mochila Classic Trefoil, Adidas Originals, Shop2Gether , R$ 169,99*



6. Mochila Cinza com Detalhes Turquesa, Imaginarium , R$ 199,90*

zoom_out_map 4 /15 (Papel Craft e Josefina Rosacor/Divulgação) 7. Mochila Córdoba Raposa Color, Papel Craft , R$ 245* 8. Mochila Couro Eco, Josefina Rosacor , R$ 198*

zoom_out_map 5 /15 (Riachuelo/Divulgação) 9. Mochila de Bolinhas, Riachuelo , R$ 99,90* 10. Mochila de Corações, Riachuelo , R$ 99,90*

zoom_out_map 6 /15 (Diec18cho, Walmart e Zattini/Divulgação) 11. Mochila Amarela, Diec18cho, Walmart , R$ 244,90*



12. Mochila Floral, Diec18cho para Zattini , R$ 209,90*

zoom_out_map 7 /15 (Uatt e C&A/Divulgação) 13. Mochila Duo Zíper Listras Corações, Uatt , R$ 199,90* 14. Mochila Estampada, C&A , R$ 59,99*

zoom_out_map 8 /15 (Ludi e Riachuelo/Divulgação) 15. Mochila Étnica Jacquard, Ludi , R$ 189,90* 16. Mochila Étnica, Riachuelo , R$ 99,90*

zoom_out_map 9 /15 (Mais Valdir/Cantareira Norte Shopping e Roxy/Divulgação) 17. Mochila Emotions, Mais Valdir, Cantareira Norte Shopping , R$ 29,90* 18. Mochila Floral, Roxy , R$ 139*

zoom_out_map 10 /15 (Jansport para Zattini e C&A/Divulgação) 19. Mochila Floral, Jansport para Zattini , R$ 249,90* 20. Mochila Jeans, C&A , R$ 129,99*

zoom_out_map 11 /15 (Roxy e Imaginarium/Divulgação) 21. Mochila Floral, Roxy , R$ 179* 22. Mochila Gato Preto, Imaginarium , R$ 219,90*

zoom_out_map 12 /15 (Josefina Rosacor e Papel Craft/Divulgação) 23. Mochila Jeans, Josefina Rosacor , R$ 157* 24. Mochila Lona Abacaxi, Papel Craft , R$ 290*

zoom_out_map 13 /15 (Ludi e Luxcel/Walmart/Divulgação) 25. Mochila Oncinha Chic, Ludi , R$ 219,90* 26. Mochila Preta, Luxcel, Walmart , R$ 159,90*

zoom_out_map 14 /15 (Imaginarium e Cavalera para Zattini/Divulgação) 27. Mochila Trilha Floral Azul, Imaginarium , R$ 249,90* 28. Mochila Floral Preta, Cavalera para Zattini , R$ 149,80*

zoom_out_map 15/15 (Pallas para Zattini e Petite Jolie/Divulgação) 29. Mochila Corujas, Pallas para Zattini, R$ 122,90* 30. Mochila Preta, Petite Jolie, R$ 219,90*

*Preços pesquisados em fevereiro de 2017.