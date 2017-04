Moda: saiba o que você vai usar neste inverno

Nesta temporada, que tal renovar o visual com roupas e acessórios que fazem bonito em qualquer ocasião? A coleção das Lojas Pompéia traz cinco temas superversáteis para você criar looks variados e cheios de personalidade. Confira:

Boho Dreams

Com forte inspiração no visual hippie chic e étnico dos anos 1970, este tema também tem um toque romântico e feminino. Blusas de mangas em forma de sino, vestidos leves e fluidos, casacos e quimonos de tricô, tecidos macios, detalhes artesanais, cores quentes e tonalidades terrosas criam looks versáteis para o dia e para a noite.

Free Rebel

As peças que compõem o guarda-roupa urbano são cheias de atitude e têm o espírito jovem, com inspiração na moda dos anos 1990. Camisetas e moletons com frases e desenhos divertidos, parkas e jaquetas curtas, estampas de listras e xadrez, além dos sapatos pesados, como os com solado tratorado, são as principais apostas.

New Order

A nova ordem pede alfaiataria moderna e detalhes de efeito. Camisas, vestidos e blazers aparecem em cores neutras, como branco, preto e cinza. Blusas para o dia a dia trazem recortes vazados, com foco nos ombros, perfeitas para criar looks elegantes. Nos pés, sapatos masculinos completam o visual chique, que vai do trabalho ao evento noturno.

Novos Românticos

O romantismo atual da moda vem em doses discretas e abordagem mais adulta, como nos tecidos suaves e com leve transparência e nas aplicações de cristais e bordados. De inspiração retrô, em alta nesta temporada, peças como a calça capri com estampa xadrez vichy e o sapato de bico arredondado são ótimas apostas para criar looks femininos e elegantes.

Jeans Power

O denim, que nunca sai de moda, se renova a cada estação com propostas diferentes. Desta vez, ele aparece em peças variadas, da calça skinny de aspecto detonado, passando pela clássica camisa azul, até o colete e a jaqueta decorados com franjas, patches e bordados coloridos e divertidos. Outra inspiração que veio direto dos anos 1990 para os looks atuais.