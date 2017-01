O vestido de noiva da Bella Santoni em A Lei do Amor é um sonho

Letícia, personagem da atriz Isabella Santoni em “A Lei do Amor”, passou boa parte da novela irritando a telespectadora por causa do jeito mimado dela, mas uma coisa é preciso concordar: a garota sempre arrasou no quesito estilo.

E para o esperado casamento dela com Tiago (Humberto Carrão), claro, não poderia ser diferente, ela escolheu um vestido lacrador.

Avaliado em 50 mil reais, o modelo é uma criação de Lethicia Bronstein, estilista mineira queridinha das famosas. Sereia, a peça traz um ar tradicional, mas sem largar a modernidade. Com flores bordadas, possui seis rendas italianas diferentes e conta com musseline com elastano na composição.

Clássico, o modelo também traz um decotão poderoso nas costas. A gente <3.