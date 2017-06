Os looks mais lindos e rock’n roll da Kristen Stewart em 2017

Ok, tudo bem, você pode até não gostar dos looks ou até mesmo da pessoa Kristen Stewart, mas uma coisa é impossível negar: a garota tem personalidade. Depois de raspar a cabeça, então…

Aos 27 anos, parece, ela está na melhor fase! Sorte na carreira, sorte na vida pessoal, ela é dona de um estilo todo rock’n roll e altamente inspirador. K-Stew gosta mesmo é de brincar com a moda, com as proporções, com as ~regrinhas~ antigas.

Leia Mais: Kristen Stewart esqueceu que está careca e o momento é muito fofo

Atualmente, ela é uma das poucas celebridades a pisar em um tapete vermelho e realmente usar algo que transborde verdade: você logo sabe que só ela poderia usar aquilo. E, se no red carpet ela arrasa, é no street style o lugar onde ela brilha de verdade.

Fã de croppeds, camisetas podrinhas, toucas, calças largas e inseparáveis tênis surrados, ela transmite poder em todas as produções. Abaixo, a gente separou alguns dos melhores “momentos fashion” dela em 2017.

1. Olha o truque da barra da calça dobradinha!

2. Kristen é fã de croppeds e do inseparável Vans surradão.

3. E sabe como ninguém deixar uma produção fofa toda rock’n roll!

A saia florida da Preen ganhou todo um outro significado graças ao styling da atriz.

4. Calça jeans + cropped = amor real oficial.

5. Camisetas de banda? Ela também ama!

E, claro, um bom Frappuccino!

6. E sabe o que é legal?

7. Ela repete roupa mesmo!

8. Kristen é básica e sabe exatamente o que gosta.

Ela sempre aparece usando cores neutras e, mesmo assim, está interessante.

9. E é isso o que a gente chama de atitude!

Essa saia, por exemplo, é uma graça e ficou perfeita com a jaqueta bomber e o sapato.

10. E até sai com look “combinandinho” com o da namorada, Stella Maxwell.

You go, girl!