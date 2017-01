Os sapatos plataforma voltaram! Saiba onde encontrá-los

Spice up your life! Item obrigatório no guarda-roupa das Spice Girls nos anos 1990, o sapato plataforma foi uma febre e, veja só, em 2017, voltou a ser queridinho das fashionistas.

A explicação? Obviamente, o revival da década – que, parece, não vai acabar nunca – e a ajudinha de outra celebridade da música.

Sim, Rihanna e os creepers dela para a Puma foram uma das grandes sensações do ano passado (eleitos os sapatos de 2016, inclusive!) e todo mundo quis tirar uma casquinha desse sucesso.

Marc Jacobs, Miu Miu, Coach, Stella Mccartney e Proenza Schouler foram alguns dos grandes nomes a produzir versões e pronto: mais uma tendência foi (re) criada!

Abaixo, uma seleção com versões para todos os gostos.

1. Arezzo, R$ 279,90* zoom_out_map 1 /25 (Arezzo/Divulgação)

2. Dijean, R$ 109,90* zoom_out_map 2 /25 (/Divulgação)

3. Renner, R$ 139* zoom_out_map 3 /25 (Renner/Divulgação)

4. Moleca, R$ 89,90* zoom_out_map 4 /25 (Moleca/Divulgação)

5. Hardcore Footwear, R$ 299* zoom_out_map 5 /25 (Hardcore Footwear/Divulgação)

6. Vizzano, R$ 164,90* zoom_out_map 6 /25 (Vizzano/Divulgação)

7. Petite Jolie, R$ 114,90* zoom_out_map 7 /25 (Petite Jolie/Divulgação)

8. Anacapri, R$ 159,90* zoom_out_map 8 /25 (Anacapri/Divulgação)

9. Farm, R$ 529* zoom_out_map 9 /25 (Farm/Divulgação)

10. Brenda Lee para Passarela, R$ 199,99* zoom_out_map 10 /25 (Brenda Lee para Passarela/Divulgação)

11. Anacapri, R$ 159,90* zoom_out_map 11 /25 (Anacapri)

12. Beira Rio, R$ 114,90* zoom_out_map 12 /25 (Beira Rio/Divulgação)

13. Hype Beachwear por D. Maria, R$ 293,50* zoom_out_map 13 /25 (Hype Beachwear por D. Maria/Divulgação)

14. Schutz, R$ 490* zoom_out_map 14 /25 (Schutz/Divulgação)

15. Moleca, R$ 124,90* zoom_out_map 15 /25 (Moleca/Divulgação)

16. Piccadilly, R$ 224* zoom_out_map 16 /25 (Piccadilly/Divulgação)

17. Brenda Lee para Passarela, R$ 179,99* zoom_out_map 17 /25 (Brenda Lee para Passarela/Divulgação)

18. Beira Rio, R$ 109,90* zoom_out_map 18 /25 (Beira Rio/Divulgação)

19. Hardcore Footwear, R$ 299* zoom_out_map 19 /25 (Hardcore Footwear/Divulgação)

20. Paula Torres, R$ 545* zoom_out_map 20 /25 (Paula Torres/Divulgação)

21. Anacapri, R$ 179,90* zoom_out_map 21 /25 (Anacapri/Divulgação)

22. Luiza Barcelos, 489* zoom_out_map 22 /25 (Luiza Barcelos/Divulgação)

23. Melissa, R$ 170* zoom_out_map 23 /25 (Melissa)

24. Arezzo, R$ 399,90* zoom_out_map 24 /25 (Arezzo/Divulgação)

25. Stella Mccartney na Farfetch, R$ 1220* zoom_out_map 25/25 (Stella Mccartney na Farfetch/Divulgação)

* Preços pesquisados em janeiro de 2017.