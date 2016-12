24 peças para montar seus looks de verão de até R$ 50

Vem chegando o verão…. , a estação da perdição, das cores, do Carnaval e das temperaturas altíssimas no Brasil todo. E você, que está aí procurando um jeito de dar aquele up no armário, mas sem gastar uma fortuna, a gente te ajuda!

1. Regata, Riachuelo, R$ 19,99* zoom_out_map 1 /24 (Riachuelo/Divulgação)

2. Macaquinho, Torra Torra, R$ 24,99* zoom_out_map 2 /24 (Torra Torra/Divulgação)

3. Shorts, NaBeca Tamanhos Reais, R$ 25* zoom_out_map 3 /24 (NaBeca Tamanhos Reais/Divulgação)

4. Macaquinho e vestido Margaridas, Torra Torra, R$ 29,99* (cada) zoom_out_map 4 /24 (Torra Torra/Divulgação)

5. Shorts boias, 787 Shirts, R$ 29,90* zoom_out_map 5 /24 (787 Shirts/Divulgação)

6. Ciganinha e saia, Riachuelo, R$ 39,90* (cada) zoom_out_map 6 /24 (Riachuelo/Divulgação)

7. Camiseta Grl Pwr, Not Your Babe, R$ 35* zoom_out_map 7 /24 (Lindomar Oliveira/Divulgação)

8. Regata, Hering, R$ 39,99* zoom_out_map 8 /24 (Hering/Divulgação)

9. Camiseta Unicórnio, Not Your Babe, R$ 35* zoom_out_map 9 /24 (Amanda Rodrigues/Divulgação)

10. Regata, Hering, R$ 39,99* zoom_out_map 10 /24 (Hering/Divulgação)

11. Body preto, Riachuelo, R$ 39,90* zoom_out_map 11 /24 (Riachuelo/Divulgação)

12. Camiseta "Seas The Day", Riachuelo, R$ 39,90* zoom_out_map 12 /24 (Riachuelo/Divulgação)

13. Ciganinha, Riachuelo, R$ 49,90* zoom_out_map 13 /24 (Riachuelo/Divulgação)

14. Camiseta "Bitch Better Have My Money", Ziovara, R$ 49,90* zoom_out_map 14 /24 (Ziovara/Divulgação)

15. Body "Missing", Riachuelo, R$ 49,90* zoom_out_map 15 /24 (Riachuelo/Divulgação)

16. Camiseta, Hering, R$ 49,99* zoom_out_map 16 /24 (Hering/Divulgação)

17. Regata, C&A, R$ 49,99* zoom_out_map 17 /24 (C&A/Divulgação)

18. Top cropped rendado, Riachuelo, R$ 49,90* zoom_out_map 18 /24 (Riachuelo/Divulgação)

19. Vestido, C&A, R$ 49,99* zoom_out_map 19 /24 (C&A/Divulgação)

20. Vestido, NaBeca Tamanhos Reais, R$ 45* zoom_out_map 20 /24 (NaBeca Tamanhos Reais/Divulgação)

21. Top Cropped, Quintess para Posthaus, R$ 49,99* zoom_out_map 21 /24 (Posthaus/Divulgação)

22. Saia Mix Floral com amarração, Quintess para Posthaus, R$ 49,99* zoom_out_map 22 /24 (Posthaus/Divulgação)

23. Camiseta "NASA", Ziovara, R$ 49,90* zoom_out_map 23 /24 (Ziovara/Divulgação)

24. Regata Melancias, 787 Shirts, R$ 49,90* zoom_out_map 24/24 (787 Shirts/Divulgação)

*Preços pesquisados em Dezembro/2016