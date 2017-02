Reese Witherspoon está cada dia mais parecida com a filha

Nada mais natural do que uma filha parecer com a mãe, não é mesmo? Porém, Ava Elizabeth Phillippe, de 17 anos, fruto da relação do ator Ryan Phillippe com Reese Witherspoon, 40, é mais parecida com a Reese do que a própria Reese.

Piadas à parte, elas são MUITO iguais mesmo. Tente, por exemplo, adivinhar de quem é a foto abaixo:

👣 A photo posted by Ava Phillippe (@avaphillippe) on Jan 3, 2017 at 10:46am PST

Pois é.

E, ciente dessa semelhança toda, na estreia de “Big Little Lies”, nova série da HBO com previsão de estreia para dia 12, Reese, protagonista do projeto, resolveu levar a filhota e combinar o look com ela.

Enquanto a atriz escolheu um curto acinturado e cheio de aplicações Elie Saab, Ava optou pela marca norte-americana Haney, especialista em vestidos para tapete vermelho. Claro, estavam maravilhosas – porque se for para brilhar (literalmente), que seja em dose dupla!

Sobre levar a filha ao red carpet, Reese, em entrevista à Vanity Fair, falou: “Ela não faria nada que não se sentisse confortável. Ela quis estar aqui para me apoiar esta noite, e isso foi muito fofo da parte dela”.