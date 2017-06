Renata Vasconcellos usa roupa ‘polêmica’ no JN e vira meme

A notícia era muito séria, mas o que chamou mesmo a atenção do telespectador foi a roupa escolhida por Renata Vasconcellos.

Em uma “chamada” do Jornal Nacional, exibida nesta quarta-feira, 31, enquanto a jornalista comentava a atual situação política do país, ela surgiu usando uma das peças queridinhas da temporada, o quimono.

#JN traz mais informações sobre a crise política em Brasília. Veja às 20h15. pic.twitter.com/anNLAC311m — Jornal Nacional (@jornalnacional) May 31, 2017

A internet, claro, não perdeu a oportunidade de fazer graça com a camisa – muito bonita, por sinal. “Se até a Renata Vasconcellos apresenta o jornal nacional de roupão quem sou eu para me arrumar pro trabalho”, brincou um usuário do Twitter.

Após o figurino viralizar, a apresentadora optou por trocá-lo e, durante a exibição do telejornal, surgiu com uma malha em tom lilás.

Confira os melhores memes

Renata saiu correndo da aula de judô e foi direto pra o Jornal Nacional pic.twitter.com/5zPWws2qOM — Sonsa 8 (@SonsaAbrao) May 31, 2017

"Roupão de Renata Vasconcellos vira moda entre homens; entenda" pic.twitter.com/NjBNeh3OiX — Paulo Pacheco (@ppacheco1) June 1, 2017

Eu perdi esse #PlantãoDaGlobo em que a Renata Vasconcelos nem teve tempo de colocar a roupa de apresentar o jornal? https://t.co/iNgv7NWIJY — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) May 31, 2017

Renata Vasconcelos tá passando tanto tempo no Jornal Nacional que ta indo trabalhar até de roupão. #FolgaPraRê pic.twitter.com/V3XaPZAIvy — Virei Jornalista (@VireiJornalista) May 31, 2017